Thời sự

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng về vi phạm đất đai

Lê Thúy

(NLĐO) - Người dân, tổ chức có thể phản ánh qua số điện thoại 0243.629.0196, gửi văn bản đến trụ sở Bộ, hoặc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định 633 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng về vi phạm đất đai - Ảnh 1.

Người dân, tổ chức có thể phản ánh vi phạm đất đai qua số điện thoại 0243.629.0196, gửi văn bản trực tiếp đến trụ sở Bộ hoặc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Quyết định góp phần tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh.

Người dân, tổ chức có thể phản ánh thông qua 3 phương thức, gồm: Qua số điện thoại 0243.629.0196 trong giờ hành chính các ngày làm việc; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thông tin phản ánh phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người phản ánh (và yêu cầu bảo mật nếu có); tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; địa chỉ thửa đất; nội dung vi phạm và các tài liệu liên quan (nếu có).

Quyết định quy định cụ thể các nhóm hành vi được tiếp nhận, xử lý, gồm vi phạm trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước theo Điều 109 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP như: vi phạm về hồ sơ, mốc địa giới hành chính; lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận, trưng dụng đất, tài chính đất đai, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai...

Cùng với đó, Bộ tiếp nhận phản ánh các hành vi vi phạm của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP như lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; sử dụng đất sai mục đích; không đăng ký đất đai; chuyển nhượng, thế chấp không đủ điều kiện; không đưa đất vào sử dụng theo tiến độ; và các vi phạm khác theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản lý đất đai được tổ chức tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước; cử công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm thái độ chuẩn mực, không sách nhiễu, không vụ lợi, nghiêm cấm nhận quà dưới mọi hình thức.

Bộ trưởng yêu cầu việc xử lý thông tin vi phạm phải tuân thủ theo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Đất đai và các luật khác có liên quan. Trường hợp thông tin thuộc thẩm quyền địa phương, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, Cục sẽ có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND cấp xã nơi có vụ việc kiểm tra, xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho Cục và người phản ánh biết.

Trong trường hợp cần thiết, Cục tiến hành xác minh thông tin, quyết định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra, thanh tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý đất đai được giao có trách nhiệm theo dõi, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và báo cáo Bộ trưởng tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai theo định kỳ hằng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày 15-12 hằng năm).

đường dây nóng đất đai bộ Nông nghiệp vi phạm đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường
