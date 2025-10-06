Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu Trung ương Đảng khoá XIV

Ngày 6-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) chính thức khai mạc.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Trung ương khóa XIV và nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN



Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.



Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu); và tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường.

Theo đó, Trung ương thảo luận về tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu: Nhân sự tái cử Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.



