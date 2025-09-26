HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng

Theo TTXVN

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ngày 26-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9-2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng- Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Minh Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Các ông: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá; Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành uỷ Thanh Hoá; Trần Anh Chung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá; Phạm Quốc Nam, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Bùi Quốc Nam, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Phạm Tấn Hoàng, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9-2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Minh Tuấn.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.



Tin liên quan

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

(NLĐO)- Loạt lãnh đạo các đơn vị, trong đó có 1 Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

(NLĐO)- Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án giả mạo trong công tác.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thanh Hóa

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bí thư tỉnh ủy thanh hóa cứu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa
