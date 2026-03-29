Bạn đọc

Bỏ quên 32,4 triệu đồng ở quán cơm, diễn biến sau đó thật ấm lòng

Đức Anh

(NLĐO) - Nhặt được chiếc áo khoác có 32,4 triệu đồng của khách lạ, chủ quán cơm lập tức trình báo công an

Ngày 29-3, Công an xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa hoàn tất xác minh và trao trả số tiền 32,4 triệu đồng cho người đánh rơi. Đây là tài sản do một chủ quán cơm trên địa bàn nhặt được và chủ động mang đến trình báo trước đó.

Bỏ quên 32,4 triệu đồng ở quán cơm, diễn biến sau đó gây bất ngờ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga (ở giữa) trao lại số tiền nhặt được cho anh Ninh Công Sơn (bên phải)

Trước đó, vào ngày 14-3, một thanh niên lạ mặt đi ô tô đến ăn tại quán cơm Tài Nga 2, khu vực Đèo Nhông (thôn Chánh Thuận, xã Phù Mỹ Tây), do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ. Sau khi dùng bữa, người này rời đi và để quên một chiếc áo khoác màu xanh đen tại quán.

Trong lúc dọn dẹp, bà Nga phát hiện chiếc áo bị bỏ quên. Khi kiểm tra bên trong, bà bất ngờ thấy có số tiền hơn 32,4 triệu đồng. Không chần chừ, bà đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Phù Mỹ Tây trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh và xác định người đánh rơi là anh Ninh Công Sơn (trú tại TP Hải Phòng). Sau đó, anh Sơn được mời đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Nhận lại số tiền, anh Sơn không giấu được niềm vui và xúc động. Anh cho biết chỉ khi về đến nhà mới phát hiện bị mất tiền nhưng không nhớ đã đánh rơi ở đâu. Việc tìm lại được tài sản khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn hành động trung thực của bà Nga cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an.

Trung tá Nguyễn Thành Giang, Trưởng Công an xã Phù Mỹ Tây, cho biết đơn vị đang đề xuất UBND xã khen thưởng, biểu dương bà Nguyễn Thị Nga nhằm lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Bất ngờ nhận lại chiếc ví chứa tiền và nhẫn vàng sau hơn một tháng đánh rơi

(NLĐO) - Cụ bà đánh rơi chiếc ví chứa tiền và nhẫn vàng từ hơn một tháng trước đã được một người dân nhặt được, trả lại

Công an Cần Thơ trao trả 131 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi

(NLĐO) - Qua trích xuất camera và xác minh tại địa phương, công an xác định người chạy xe Grab, đã nhặt được 131 triệu đồng.

Công an hỗ trợ nam thanh niên tìm lại lắc, dây chuyền, nhẫn vàng đánh rơi

(NLĐO) - Nhận lại tiền và vàng đánh rơi, nam thanh niên ở Đồng Tháp xúc động cảm ơn lực lượng công an đã tận tình, trách nhiệm giúp đỡ người dân

