Ngày 17-3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tổ chức trao trả số tiền trao trả 131 triệu đồng cho chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ phường Cái Răng) bị đánh rơi trước đó.

Trước đó, vào ngày 10-3, chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ phường Cái Răng) đánh rơi số tiền trên nên đến công an trình báo.

Được sự vận động của công an phường, ông H. (ngoài cùng bên phải) đã trao trả toàn bộ số tiền mình nhặt được cho người đánh rơi

Qua trích xuất camera an ninh cùng công tác xác minh tại địa phương, Công an phường Cái Khế xác định ông H. (làm nghề chạy xe Grab) là người đã nhặt được số tiền trên.

Tuy nhiên, thời điểm này ông H. đi công việc, không có mặt tại địa phương. Đến chiều 16-3, sau khi được vận động, ông H. đã mang toàn bộ số tiền đến công an để trao trả cho người đánh rơi.

Sau khi nhận lại số tiền đánh rơi, chị Thảo đã gửi lời cảm ơn ông H. và lực lượng công an.