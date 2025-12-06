HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ký Quy chế phối hợp

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 6-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi Lễ.

Bộ Quốc phòng , Bộ Công an và Bộ Ngọai giao ký Quy chế phối hợp chiến lược - Ảnh 1.

Ba Bộ ký Quy chế phối hợp bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Lễ ký kết.

TIN LIÊN QUAN

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng.

Buổi lễ ký kết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025).

Thay mặt lãnh đạo ba Bộ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa Quân đội - Công an - Ngoại giao hết sức tự nhiên, có tính "cộng sinh chiến lược" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Thực tiễn lịch sử cho thấy những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước đều ghi dấu mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba lực lượng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, 3 mục tiêu chiến lược của Đảng "hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân" và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Bộ Quốc phòng , Bộ Công an và Bộ Ngọai giao ký Quy chế phối hợp chiến lược - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ Công an

Để đưa quan hệ phối hợp giữa ba Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh - sâu - chắc - hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, ba Bộ tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác. Quy chế bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác; đặc biệt hình thành cơ chế giao ban cấp Bộ trưởng hằng năm, bảo đảm đưa quan hệ phối hợp ba Bộ đạt mục tiêu cao nhất đề ra.

Thấm nhuần và thực hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết. Thành công - Thành công - Đại thành công", việc ký kết Quy chế phối hợp là bước đi cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm cao của ba Bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhằm gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ký Quy chế phối hợp
