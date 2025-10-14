HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đề xuất lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Bộ Công an quản lý

Bảo Trân

(NLĐO) - Đề xuất thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Bộ Công an quản lý.

Sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (dự thảo luật).

Đề xuất lập Qũy đầu tư phát triển công nghiệp an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Nguyễn Nam

Trình bày tờ trình dự án luật, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hiện nay, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã có quy định về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh và giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.  

Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2025 quy định chi tiết một số điều về quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, tại Kết luận 158, Bộ Chính trị chỉ đạo thiết lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, quỹ này độc lập và không trùng nội dung chi với Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, với các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, có thể đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động liên quan nhằm xây dựng công nghiệp an ninh. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Cụ thể, Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Về hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Nghị định số 99/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp hiện cũng chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh. 

Đồng thời, Bộ Chính trị định hướng cụ thể về 5 nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia và chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo tờ trình, nội dung bổ sung cơ bản tương đồng với quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, quy định cụ thể những nội dung đặc thù của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia so với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng lặp, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị. 

Đề xuất lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Bộ Công an quản lý - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị rà soát các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh cho đầy đủ hoặc quy định khái quát để bảo đảm tính linh hoạt. 

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định cụ thể về "Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh quốc gia" hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể về hội đồng này.

Thường trực cơ quan thẩm tra đồng ý về hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thủ tục hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa trách nhiệm của thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Tin liên quan

Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(NLĐO) - Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Viettel ra mắt hàng loạt vũ khí, khí tài mới như pháo tự hành, UAV tầm xa, tổ hợp tên lửa, radar thế hệ mới…

Viettel sản xuất nhiều loại vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại

(NLĐO) - Viettel sản xuất nhiều vũ khí hiện đại như Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn", Tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT, UAV chiến đấu, tổ hợp trinh sát gây nhiễu.

Hệ thống Viettel thay thế chỉ huy điều hành tác chiến thủ công trong tập trận tên lửa phòng không

Viettel High Tech phát triển Hệ thống VQ2 — tự động hoá, rút ngắn thời gian quyết định, nâng cao khả năng bảo vệ vùng trời

Bộ Công an vũ khí Viettel an ninh quốc gia Bộ Quốc phòng công nghiệp quốc phòng Quỹ Công nghiệp quốc phòng Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Tổ hợp Công nghiệp an ninh quốc gia Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo