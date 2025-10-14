Sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (dự thảo luật).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: Nguyễn Nam

Trình bày tờ trình dự án luật, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hiện nay, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã có quy định về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh và giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2025 quy định chi tiết một số điều về quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, tại Kết luận 158, Bộ Chính trị chỉ đạo thiết lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, quỹ này độc lập và không trùng nội dung chi với Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, với các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, có thể đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động liên quan nhằm xây dựng công nghiệp an ninh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Cụ thể, Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Về hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Nghị định số 99/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp hiện cũng chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh.

Đồng thời, Bộ Chính trị định hướng cụ thể về 5 nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia và chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo tờ trình, nội dung bổ sung cơ bản tương đồng với quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, quy định cụ thể những nội dung đặc thù của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia so với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng lặp, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị rà soát các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh cho đầy đủ hoặc quy định khái quát để bảo đảm tính linh hoạt.

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định cụ thể về "Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh quốc gia" hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể về hội đồng này.

Thường trực cơ quan thẩm tra đồng ý về hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thủ tục hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa trách nhiệm của thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

