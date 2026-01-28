HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Bộ Quốc phòng thông tin về vụ máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, bật dù thoát hiểm an toàn, hiện sức khỏe đã bình phục

Trưa 28-1, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk.

Bộ Quốc phòng thông tin sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk ngày 28 - 1 - 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực máy bay rơi

Theo đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy Phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiến máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút ngày 28-1.

Bộ Quốc phòng thông tin sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk ngày 28 - 1 - 2026 - Ảnh 2.

Phi công đã điều khiển máy bay tránh khu dân cư rồi nhảy dù

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

May bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Bộ Quốc phòng thông tin về vụ máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân đang theo dõi vụ việc

Hiện tại, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tìm kiếm, tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

Tin liên quan

Máy bay quân sự rơi trúng trường học ở Bangladesh, hơn 100 người thương vong

(NLĐO) - Một máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh đã đâm vào khuôn viên trường học ở phía Bắc thủ đô Dhaka hôm 21-7, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Thông tin mới về 2 phi công gặp nạn trong vụ máy bay quân sự rơi

(NLĐO) - Sau hơn 1 tuần điều trị, 2 phi công gặp nạn trong vụ máy bay quân sự Yak-130 rơi vào ngày 6-11 đã được xuất viện.

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

(NLĐO) - Một máy bay quân sự thuộc Trung đoàn 940 gặp sự cố, rơi tại vùng núi phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

