Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng tại Dubai Airshow 2025

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025) tại Dubai và có các hoạt động thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng UAE.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu thăm gian hàng của Tập đoàn EDGE tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng



Dubai Airshow là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu thế giới, với sự tham gia của gần 1.500 đơn vị triển lãm đến từ 98 quốc gia và gần 200 máy bay trưng bày. Triển lãm năm nay tập trung giới thiệu các thành tựu mới trong lĩnh vực hàng không và công nghệ quốc phòng.

Sự hiện diện của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại triển lãm thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ và Bộ Quốc phòng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng pháp luật quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam.

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn công tác đã tham quan các gian hàng trưng bày, tiếp xúc với doanh nghiệp quốc phòng của UAE và các nước. Thượng tướng đề nghị các bên thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác phù hợp với năng lực mỗi bên, đồng thời thống nhất phương hướng tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Viettel ký Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn EDGE

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn EDGE của UAE.

Bản ghi nhớ là nền tảng cho việc thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao giữa hai bên. Các nội dung trong biên bản vạch ra lộ trình hợp tác cụ thể, bao gồm nghiên cứu phát triển mô hình sản xuất thiết bị gốc (OEM) tại Việt Nam cho các linh kiện, mô-đun kết nối với sản phẩm của EDGE, hướng đến thị trường UAE và các quốc gia xuất khẩu khác. Đồng thời, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Tập đoàn EDGE là một trong những doanh nghiệp công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới, chuyên phát triển các giải pháp đột phá và linh hoạt trong lĩnh vực quốc phòng.

Một số hình ảnh Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu thăm Triển lãm Hàng không Dubai 2025 do Bộ Quốc phòng cung cấp:

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu thăm gian hàng của Tập đoàn EDGE. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu thăm gian hàng của Tập đoàn EDGE. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu bên một động cơ máy bay trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng