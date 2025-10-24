HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng thống Rumen Radev giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về công nghiệp quốc phòng Bulgaria

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã trực tiếp giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10, sáng 24-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria. Cùng đi có Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria - Ảnh 1.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Samel-90 đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 có trụ sở tại Samokov, cách thủ đô Sofia gần 60 km, là doanh nghiệp điện tử - quốc phòng được thành lập năm 1964 với nhiệm vụ ban đầu là cung cấp thiết bị thông tin liên lạc điện tử cho Quân đội Bulgaria, về sau mở rộng sang sản phẩm dân dụng.

Ngày nay, Samel-90 được coi là doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Bulgaria trong lĩnh vực thiết bị điện tử và liên lạc quân sự.

Đại diện công ty đã giới thiệu các công nghệ quốc phòng tiên tiến trong các lĩnh vực tầm soát radar, công nghệ chế áp thiết bị bay không người lái, chế tạo máy bay không người lái phục vụ công tác thông tin liên lạc…

Tại đây, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev cũng đã trực tiếp giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria, nhấn mạnh những năng lực và sản phẩm chủ chốt của Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tham quan các sản phẩm trưng bày. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Bulgaria và năng lực của Công ty Samel-90 với những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam chủ trương xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Bulgaria.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria mới được thiết lập, quan hệ quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác công nghiệp quốc phòng nói riêng giữa hai nước trong thời gian tới; hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) và thiết bị điện tử viễn thám…

Với kinh nghiệm và năng lực của Công ty Samel-90, Tổng Bí thư đề nghị công ty trao đổi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tham quan các sản phẩm trưng bày. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty Samel-90 và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín của Bulgaria trao đổi với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm, tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai nước, đồng thời tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước nói chung, giữa Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90 của Bulgaria với các đối tác công nghiệp quốc phòng của Việt Nam nói riêng, sẽ có bước phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

(NLĐO)- Tại sân bay, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Atanas Zafirov, Phó Thủ tướng Bulgaria chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Phu nhân Tổng Bí thư thăm Thư viện Trung tâm Oodi và trao tặng “Tủ sách tiếng Việt”

(NLĐO)- Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thay mặt Đoàn Việt Nam trao tặng Thư viện Oodi “Tủ sách tiếng Việt” gồm hơn 120 đầu sách chọn lọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

(NLĐO)- Hòa nhạc không chỉ chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Phần Lan.

