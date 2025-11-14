HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bổ sung 53.554 tỉ đồng cho địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Trong tổng chi ngân sách Trung ương năm 2026, đã dự toán 53.554 tỉ đồng bổ sung cho các địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chiều 14-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 1.225.356 tỉ đồng.

Bổ sung 53.554 tỉ đồng cho các địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Quốc hội họp phiên chiều 14-11, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.809.056 tỉ đồng. Trong đó, dự toán 238.421 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỉ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; dự toán 187.175 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương trước đây được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội, nhưng đến nay chưa được giao chỉ tiêu biên chế công chức, Quốc hội cho phép bố trí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên theo định mức đối với số lượng biên chế này.

Quốc hội cho phép dành 15.000 tỉ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 6.496,1 tỉ đồng tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2024 cho Bộ Công an; 1.146,3 tỉ đồng (tương ứng 15%) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương.

Quốc hội cũng quyết nghị bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Đồng thời, dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chính phủ cần chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Việc tăng lương là tạo điều kiện cho người lao động cải thiện cuộc sống, bên cạnh đó doanh nghiệp cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2026, mức cao nhất 5,3 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng thu, tiết kiệm chi để đề xuất tăng lương trong năm 2026

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí tăng lương trong năm 2026.

thu ngân sách vốn đầu tư lương cơ sở ngân sách Trung ương thu ngân sách nhà nước
