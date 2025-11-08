Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025, ngày 8-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025.

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nhấn mạnh, về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân.

Về tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp Lễ, Tết.

Về xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…); thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025. Triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) vừa ký tại Malaysia.

Bên cạnh đó, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo…

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…

Đồng thời, tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ, tổ chức tìm kiếm người mất tích; kịp thời cứu chữa người bị thương; nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, hỗ trợ chỗ ở tạm thời; khôi phục hạ tầng thiết yếu…