Bổ sung nội hàm mới cho quan hệ Việt - Lào

Ngày 1-12, sau lễ đón chính thức trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane - Lào theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Lợi ích chiến lược, đồng hành lâu dài

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước và dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự có mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn trong dịp Lào tổ chức ngày lễ trọng đại là niềm vinh dự đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng của hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào Ảnh: TTXVN

Tăng cường kết nối mạnh mẽ

Cùng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ, tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỉ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỉ USD. Bên cạnh đó là tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng.

Nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng đầu tư tại Lào; thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn viện trợ, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân... cũng được hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy, trong đó coi giao lưu nhân dân là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột gồm quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng...; tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Kỳ vọng tầm nhìn mới

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư trên cương vị mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới. "Việt Nam và Lào có mối quan hệ "có một không hai", là hai nước láng giềng gần gũi với lịch sử gắn bó lâu đời trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước của cả hai dân tộc" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Về những thành tựu nổi bật, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chỉ rõ thành tựu lớn nhất là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao, tiếp tục là điểm sáng, giữ vai trò định hướng tổng thể cho quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế.

Nhìn nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng đây là cơ hội để khẳng định mối quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tương lai của hai nước có trách nhiệm gìn giữ, phát huy.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo động lực mạnh mẽ và tầm nhìn mới cho quan hệ Lào - Việt Nam. Đây là thời điểm cả hai nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển quan trọng: Lào đang thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và cải cách cơ cấu, trong khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2045.

Bà Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực và thế giới có những biến động phức tạp, việc duy trì, phát huy bản chất "đặc biệt", "thủy chung" và "trong sáng" của mối quan hệ Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bà tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tươi sáng, vững mạnh và tiếp tục là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng quốc gia - huân chương cao quý nhất của Nhà nước LàoẢnh: TTXVN Lào trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - vì đã có công lao to lớn góp phần quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cũng tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.



