Bộ sưu tập Xuân hè 2026 lấy ý tưởng từ "đá băng mát lạnh"

Thương hiệu thời trang Việt YODY vừa ra mắt bộ sưu tập hè 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh "đá băng mát lạnh" - một ẩn dụ cho nhu cầu "giải nhiệt" trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

Bộ sưu tập mang đến góc nhìn mới về vai trò của thời trang trong đời sống hiện đại – khi yếu tố thoải mái, dễ chịu và khả năng thích nghi với thời tiết ngày càng trở nên quan trọng.

Không dừng lại ở yếu tố thị giác, các thiết kế trong bộ sưu tập tập trung vào trải nghiệm người mặc, với định hướng phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ chất liệu nhằm tăng khả năng thoáng khí, thấm hút và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới.

YODY nhận kỷ lục "Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam"

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người trẻ, trang phục không còn chỉ để mặc đẹp, mà ngày càng được lựa chọn dựa trên cảm giác khi mặc – nhẹ, thoáng và dễ chịu.

Trong khuôn khổ sự kiện, YODY cũng chính thức được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam".

Tại thời điểm xác nhận kỷ lục, hệ thống đạt mốc 271 cửa hàng trên toàn quốc. Đến tháng 4-2026, con số này đã tăng lên 275 cửa hàng.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An trong buổi ra mắt bộ sưu tập

YODY đang cho thấy nỗ lực chuyển dịch từ thương hiệu thời trang đại chúng sang một thương hiệu chú trọng vào trải nghiệm người dùng - nơi thời trang vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng.