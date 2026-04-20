HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bộ sưu tập Xuân hè 2026 lấy ý tưởng từ "đá băng mát lạnh"

Yến Anh

(NLĐO)- Lấy cảm hứng từ hình ảnh "đá băng mát lạnh", bộ sưu tập Xuân hè 2026 nhấn mạnh vào trải nghiệm người dùng.

Thương hiệu thời trang Việt YODY vừa ra mắt bộ sưu tập hè 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh "đá băng mát lạnh" - một ẩn dụ cho nhu cầu "giải nhiệt" trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Thời trang mát lạnh - Ảnh 1.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

Bộ sưu tập mang đến góc nhìn mới về vai trò của thời trang trong đời sống hiện đại – khi yếu tố thoải mái, dễ chịu và khả năng thích nghi với thời tiết ngày càng trở nên quan trọng.

Không dừng lại ở yếu tố thị giác, các thiết kế trong bộ sưu tập tập trung vào trải nghiệm người mặc, với định hướng phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ chất liệu nhằm tăng khả năng thoáng khí, thấm hút và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới.

Thời trang mát lạnh - Ảnh 2.

YODY nhận kỷ lục "Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam"

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người trẻ, trang phục không còn chỉ để mặc đẹp, mà ngày càng được lựa chọn dựa trên cảm giác khi mặc – nhẹ, thoáng và dễ chịu.

Trong khuôn khổ sự kiện, YODY cũng chính thức được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam".

Tại thời điểm xác nhận kỷ lục, hệ thống đạt mốc 271 cửa hàng trên toàn quốc. Đến tháng 4-2026, con số này đã tăng lên 275 cửa hàng.

Thời trang mát lạnh - Ảnh 3.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An trong buổi ra mắt bộ sưu tập

YODY đang cho thấy nỗ lực chuyển dịch từ thương hiệu thời trang đại chúng sang một thương hiệu chú trọng vào trải nghiệm người dùng - nơi thời trang vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng.

thời trang YODY
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo