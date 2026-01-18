Thời trang kể chuyện văn hóa của NTK Nguyễn Minh Công

Những mẫu thiết kế thời trang hình thành từ những món ăn quen thuộc

Những câu chuyện ẩm thực trên thiết kế thời trang

Trong không gian rực rỡ sắc xuân, bộ ảnh mới của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi mang đến một góc nhìn khác biệt khi thời trang cao cấp dành cho trẻ em được kể bằng câu chuyện ẩm thực dân gian. Ba thiết kế lấy cảm hứng từ bánh xèo, bánh rế và mứt dừa - những món bánh quen thuộc của ngày Tết Việt được NTK Nguyễn Minh Công làm lại theo phiên bản size Kid tạo nên sự giao thoa thú vị giữa ký ức văn hóa và tinh thần đương đại.

Điểm đặc biệt của loạt trang phục này nằm ở chỗ chúng từng xuất hiện trong bộ sưu tập thuộc triển lãm "Miệt Cù Lao", dự án giúp NTK Nguyễn Minh Công xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Khi được chuyển thể cho trẻ em, các thiết kế không bị thu nhỏ một cách cơ học mà được tinh chỉnh về phom dáng, chất liệu và nhịp điệu thị giác để phù hợp với cơ thể, chuyển động và cảm xúc của các bé.

Thiết kế bánh xèo gây ấn tượng mạnh bởi bảng màu vàng nghệ, vàng nâu hòa quyện cùng sắc xanh lá. NTK xử lý bề mặt váy như những mảng màu loang tự nhiên, gợi liên tưởng đến lớp bánh xèo vừa đổ khuôn, còn nóng hổi.

Phần vai trễ kết hợp chi tiết nơ lớn bản rộng tạo điểm nhấn mềm mại, trong khi chân váy bung nở nhiều lớp xanh lá phía dưới như hình ảnh chiếc bánh đặt trên nền lá - một chi tiết quen thuộc trong ẩm thực Nam Bộ. Tổng thể trang phục vừa gần gũi vừa mang tính trình diễn cao nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng cần thiết cho mẫu nhí.

Chiếc váy thành hình từ món bánh xèo đậm vị của miền Nam

Ở thiết kế bánh rế, tinh thần lại chuyển sang hướng thanh khiết và tinh giản. Váy được thực hiện với tông trắng trong, trắng sữa pha ánh ngọc tạo cảm giác nhẹ, thoáng và tinh khôi. Phom váy xếp tầng mềm mại, bề mặt vải xử lý vân gợn mảnh gợi hình những sợi bánh rế mỏng, giòn, đan đều tay.

Không phô trương màu sắc, thiết kế này chinh phục người xem bằng kỹ thuật xử lý chất liệu và sự uyển chuyển trong từng chuyển động giúp Ruby Tâm Nhi giữ trọn vẻ trong trẻo đúng lứa tuổi.

Thời trang trở thành ngôn ngữ kể chuyện văn hóa

Chiếc váy từ món bánh rế

Trái ngược với sự tiết chế của bánh rế, thiết kế mứt dừa là điểm nhấn thị giác mạnh nhất trong bộ ảnh. Váy được xử lý cầu kỳ với kỹ thuật cuộn, xoắn, xếp lớp dày, tạo nên hiệu ứng chuyển tầng đa sắc từ tím, xanh, xanh lá, vàng đến cam, hồng.

Tổng thể gợi liên tưởng đến mâm mứt dừa ngũ sắc ngày Tết rực rỡ, vui tươi và tràn đầy không khí lễ hội. Dù có phom đại xòe và nhiều chi tiết, phần thân trên vẫn được tiết chế gọn gàng để đảm bảo sự cân đối, giúp mẫu nhí di chuyển linh hoạt trên sàn diễn.

Bộ ảnh là minh chứng cho cách thời trang có thể trở thành ngôn ngữ kể chuyện văn hóa, nơi những món bánh dân gian không chỉ hiện diện trong ký ức mà còn sống động trên sàn diễn, qua ánh nhìn trong trẻo của thế hệ trẻ.

NTK Nguyễn Minh Công cho biết anh không chỉ mong muốn quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua thời trang mà còn hướng đến đối tượng trẻ em - những người sẽ tiếp nối và gìn giữ giá trị truyền thống. "Khi các bé được mặc, nhìn và chạm vào những thiết kế lấy cảm hứng từ món bánh quê hương, ký ức văn hóa sẽ ở lại và được gieo một cách rất tự nhiên", anh nói.

Chiếc váy thành hình từ món mứt dừa quen thuộc ngày Tết

Ruby Tâm Nhi hiện 11 tuổi, sớm bộc lộ niềm đam mê với sân khấu catwalk và nghệ thuật múa. Bé vừa giành danh hiệu Vũ công nhí triển vọng 2025 và trước đó từng đạt giải Ba đồng đội nhảy hiện đại - Chương trình Vũ đạo Toàn quốc 2023.

Với nền tảng vũ đạo tốt, Ruby Tâm Nhi sở hữu khả năng kiểm soát hình thể và biểu cảm sân khấu nổi bật so với lứa tuổi.