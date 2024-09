Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường thiệt hại sau bão Yagi

Ngày 9-9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm về việc bồi thường bảo hiểm đối với các thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Một ôtô bị cây xanh đổ đè trúng tại TP Hạ Long, Quảng Ninh trong bão số 3

Đồng thời, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật.



Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. "Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chậm nhất là ngày 12-9"- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nêu rõ.

Sáng 9-9, theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, các địa phương đã cập nhật báo cáo thiệt hại do bão số 3 gây ra, với con số thương vong và thiệt hại về tài sản tăng lên đáng kể so với báo cáo trước đó.

Đối với thiệt hại về người, đến thời điểm hiện tại đã có 26 người chết và mất tích, tăng 7 người so với báo cáo ngày 7-9. Trong đó, 9 người thiệt mạng do bão, 12 người do sạt lở đất và lũ quét, 5 người do lũ cuốn.

Các tỉnh có người chết và mất tích bao gồm Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 6 người (trong đó có 2 chiến sĩ quân đội và công an), TP Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, TP Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người, và Tuyên Quang 2 người.

Số người bị thương là 247 người, tăng 61 người so với báo cáo ngày 7-9. Những tỉnh có nhiều người bị thương nhất là Quảng Ninh với 157 người, TP Hải Phòng 40 người và TP Hà Nội 10 người.

Về thiệt hại nông nghiệp, bão số 3 đã khiến 113.593ha lúa bị ngập úng và thiệt hại, tập trung tại TP Hải Phòng, Thái Bình, TP Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, 22.047ha hoa màu, 6.887ha cây ăn quả và 121.668 cây xanh bị gãy đổ. Thiệt hại đối với ngành thủy sản bao gồm trên 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và cuốn trôi, với phần lớn tập trung ở Quảng Ninh và Hải Dương. Cùng với đó còn có 79 con gia súc và 190.131 con gia cầm bị chết, phần lớn ở Hải Dương.

Bão số 3 còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, với 25 tàu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Các tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội bị mất điện và mất liên lạc trên diện rộng. Nhiều đoạn đường dây điện và cột điện hạ thế bị gãy đổ. Hơn 9.851 nhà ở bị hư hỏng, cùng nhiều cửa hàng, trụ sở và trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng.