Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Giá trị gia tăng để thẩm định.

Bộ Tài chính lại có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Theo tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất thay đổi quy định liên quan đến ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của người dân khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hồi cuối năm 2025.

Thời điểm đó, khi Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được thông qua, đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên mức 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Đồng thời, điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tương ứng lên 500 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ 1-1-2026. Sau đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện việc này.

Tuy nhiên, tại hồ sơ gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề xuất thay vì quy định "cứng" ngưỡng doanh thu tại luật, sẽ giao Chính phủ quy định mức này.

Cụ thể, dự thảo luật quy định: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân".

Như vậy, chỉ sau gần 4 tháng quy định có hiệu lực, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất sửa đổi liên quan đến ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, bên cạnh việc tăng cường quản lý để đảm bảo minh bạch, thu đúng, thu đủ thì việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (cuối năm 2025) là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, và có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỉ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Đồng thời, dù Chính phủ đã sử dụng nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhưng tình hình thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân có quy mô nhỏ (những đối tượng yếu thế), đồng thời khuyến khích cá nhân chuyển lên doanh nghiệp như chủ trương tại các Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đề xuất không quy định mức doanh thu cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

"Quy định này giúp cho Chính phủ có đủ cơ sở pháp lý để điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung giao Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp theo Kết luận số 18-KL/TW"- Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (đợt 2 diễn ra từ ngày 20 đến 23-4).