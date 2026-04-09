Chiều 9-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030...

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn TPHCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quan tâm đến vấn đề thuế hộ kinh doanh.

Theo ông Thân, quy định hiện hành nêu rõ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Song thực tế, nếu chia 500 triệu đồng cho 12 tháng trong năm, doanh thu mỗi tháng chỉ khoảng 40 triệu đồng, là "vô cùng ít".

Trong khi đó số lượng hộ kinh doanh trên cả nước hiện có 5,2 triệu hộ (chỉ riêng TPHCM ước gần 3 triệu hộ kinh doanh), là số lượng rất lớn.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn TPHCM) đề xuất đóng thuế môn bài cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỉ đồng/năm.



Đề xuất được đại biểu Thân đưa ra là vẫn giữ nguyên quy định doanh thu 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh không phải nộp thuế hay kê khai.

Nhưng với mức doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỉ đồng, có thể cho nộp thuế môn bài (thuế ấn định) nhằm giải phóng toàn bộ cho lực lượng cán bộ thuế và cũng tạo thuận lợi cho người dân.

"Một cửa hàng bán phở mỗi năm có thể sẵn sàng nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế nếu không phiền nhiễu gì, không phải hóa đơn chứng từ. Nếu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỉ đồng được nộp thuế môn bài sẽ khắc phục được vướng mắc hiện nay về kế toán và thuế" - đại biểu Nguyễn Văn Thân nói.

Thực tế, theo đại biểu Thân, với lực lượng hộ kinh doanh của cả nước khoảng 5 triệu hộ, nguồn thu thuế này lớn, "khi hộ kinh doanh trưởng thành rồi thì họ sẽ tự động gia nhập vào lực lượng doanh nghiệp"- đại biểu Thân nêu.

Còn với mức doanh thu trên 5 tỉ đồng, ông cho rằng vẫn theo hướng hiện nay là nộp thuế thu nhập rồi kê khai hóa đơn điện tử.