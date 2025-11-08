Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

Thy Thơ

(NLĐO) – Hộ kinh doanh đang băn khoăn bên bán hàng không có hóa đơn phải khai thuế ra sao khi bỏ thuế khoán vào năm 2026.

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn? - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh ở TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Ông Lê Thành Ngân, chủ một hộ kinh doanh tại TP HCM, cho biết mỗi ngày, hộ mua hàng trăm kg trái cây từ nhiều nông dân, không có hóa đơn đầu vào và chưa biết cách thức chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết theo quy định, đối với các loại hàng hóa không hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh có thể lập bảng kê nhưng chỉ được áp dụng cho một số đối tượng và các mặt hàng cụ thể.

Ví dụ, hộ kinh doanh có thể lập bảng kê để chứng minh nguồn gốc các sản phẩm nông lâm, thủy sản mua từ người sản xuất trực tiếp (không qua trung gian), hoặc hàng hóa mua từ cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu không vượt ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT - hiện nay doanh thu dưới 100 triệu đồng là ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT).

Liên quan đến các chứng từ đầu vào, ông Đồng Minh Hồng, Giám đốc Công ty Dịch vụ kế toán thuế DVL l, cho biết bảng kê hàng hóa và hóa đơn đầu vào là cơ sở để hộ kinh doanh chứng minh với cơ quan chức năng nguồn gốc hàng hóa không phải hàng gian, hàng giả.

Đồng thời, các chứng từ này còn thể hiện tính hợp lý giữa hàng tồn kho so với doanh thu. Vì nếu số lượng, giá trị hàng tồn kho quá lớn so với doanh thu bán hàng, cơ quan thuế có thể hoài nghi hộ kinh doanh kê khai thiếu trung thực. Khi đó, ngành thuế có thể tiến hành truy vết để xác định doanh thu thực, ảnh hưởng đến uy tín của hộ kinh doanh.

"Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bằng lợi nhuận nhân với thuế suất 17%, trong đó lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ cho các chi phí hợp lý. Tuy nhiên, chưa có quy định nào cho phép hộ kinh doanh đưa bảng kê hàng hóa vào chi phí giống như doanh nghiệp hiện nay. Vì thế, để công bằng về nghĩa vụ thuế, trong thời gian tới, nhà nước cần có quy định nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ/năm được khấu trừ bảng kê hàng hóa vào chi phí khi tính thuế TNCN" - ông Hồng phân tích và kiến nghị.

Tin liên quan

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh làm gì để tránh bị phạt khi xuất hóa đơn sai?

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh làm gì để tránh bị phạt khi xuất hóa đơn sai?

(NLĐO) – Khi kê khai và nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Bỏ thuế khoán, 5 triệu hộ kinh doanh nên làm gì?

Khoảng 5 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế khoán mà chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai

Hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai, có lợi gì?

(NLĐO)- Theo bà Nguyễn Thị Cúc, khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều thuận lợi.

hóa đơn hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng cơ quan thuế thuế thu nhập cá nhân TNCN GTGT bỏ thuế khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo