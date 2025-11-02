Cục Thuế (Bộ Tài chính) ngày 1-11 cho biết cơ quan này vừa chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế tập trung triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".



Ngành thuế triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Ảnh: NLĐO

Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Theo Cục Thuế, các nội dung công việc được triển khai thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Trong đó tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: Các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh…Thời gian thực hiện cao điểm là trong 60 ngày, bắt đầu từ 1-11 đến 30-12-2025.

Kể từ ngày 1-1-2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai, hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa - với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

Về một số công việc cụ thể, Cục Thuế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thuế toàn quốc tập trung tuyên truyền hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai, hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Đồng thời, thông qua công tác chuyển đổi, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh khoán tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đảm bảo 100% hộ kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế

Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "1 chạm".

Triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp.

Cục Thuế đặt mục tiêu trong chiến dịch 60 ngày, phải đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026 và đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Các đơn vị ngành thuế cũng được yêu cầu tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số số 70 của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng.