HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

60 ngày cao điểm để hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế

Minh Chiến

(NLĐO)- Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thuế hỗ trợ để các hộ kinh doanh hiểu biết và tự giác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) ngày 1-11 cho biết cơ quan này vừa chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế tập trung triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".

Ngành thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai hiệu quả - Ảnh 1.

Ngành thuế triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Ảnh: NLĐO

Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Theo Cục Thuế, các nội dung công việc được triển khai thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Trong đó tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: Các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh…Thời gian thực hiện cao điểm là trong 60 ngày, bắt đầu từ 1-11 đến 30-12-2025.

Kể từ ngày 1-1-2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai, hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa - với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

Về một số công việc cụ thể, Cục Thuế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thuế toàn quốc tập trung tuyên truyền hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai, hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Đồng thời, thông qua công tác chuyển đổi, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh khoán tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đảm bảo 100% hộ kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế

Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "1 chạm".

Triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp.

Cục Thuế đặt mục tiêu trong chiến dịch 60 ngày, phải đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026 và đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Các đơn vị ngành thuế cũng được yêu cầu tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số số 70 của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng.

Tin liên quan

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh làm gì để tránh bị phạt khi xuất hóa đơn sai?

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh làm gì để tránh bị phạt khi xuất hóa đơn sai?

(NLĐO) – Khi kê khai và nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Bỏ thuế khoán, 5 triệu hộ kinh doanh nên làm gì?

Khoảng 5 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế khoán mà chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai

Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?

(NLĐO) - Sáng 28-10, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow trực tuyến với chủ đề “Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?”.

Bộ Tài chính chợ truyền thống hộ kinh doanh kê khai thuế quản lý thuế thuế khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo