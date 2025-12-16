Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

Từ ngày 1-1-2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng máy lạnh sẽ được điều chỉnh từ mức 10% xuống 0%. Thông tin này đang tạo áp lực lớn với các nhà sản xuất máy lạnh và hệ thống bán lẻ khi lượng hàng tồn kho được ước tính lên tới khoảng 1,5 triệu bộ.

Trong bối cảnh sức mua suy yếu, các doanh nghiệp buộc phải đẩy mạnh giảm giá để giải phóng hàng tồn trước thời điểm chính sách thuế mới có hiệu lực.

Một số mẫu máy lạnh có giá bán giảm hơn phân nửa

Ghi nhận trên thị trường cho thấy nhiều hệ thống điện máy đang tung ra các chương trình giảm giá sâu hiếm thấy. Một số mẫu máy lạnh giảm từ 35% đến 60% so với giá niêm yết.

Chẳng hạn, máy lạnh Carrier 1,5 HP được chào bán với giá khoảng 5 triệu đồng sau khi giảm tới 60%; máy lạnh Aufit 1 HP giảm 57%, còn khoảng 3,7 triệu đồng; Hitachi 1 HP giảm 36%, xuống còn 7 triệu đồng; Samsung 1 HP giảm 43%, còn khoảng 8 triệu đồng. Mức giá này được nhiều nhà bán lẻ đánh giá là thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, thời tiết năm nay ở khu vực TPHCM diễn biến bất thường với mưa nhiều, nắng nóng không kéo dài như các năm trước đã khiến nhu cầu mua sắm máy lạnh sụt giảm rõ rệt. Ông Thành, quản lý kinh doanh một siêu thị điện máy tại khu vực phường Bình Trưng (TPHCM), cho biết sức mua máy lạnh năm nay chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù các nhà phân phối đã chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, giảm dần số lượng theo từng giai đoạn, lượng tồn kho vẫn ở mức cao. “Mưa bão nhiều khiến nhu cầu lắp đặt máy lạnh giảm mạnh. Đây thực sự là một năm khó khăn đối với ngành hàng này” - ông Thành nhận xét.

Khách chọn mua máy lạnh giảm giá

Theo các hệ thống bán lẻ, việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt từ đầu năm 2026 về lý thuyết sẽ giúp giá máy lạnh giảm tương ứng khoảng 10%. Tuy nhiên, trên thực tế, mức giảm có thể chỉ dao động 7-8% do doanh nghiệp còn phải cân đối nhiều yếu tố khác như biến động tỉ giá, chi phí logistics và vận hành. Vì vậy, trong ngắn hạn, giá bán hiện nay được xem là đã “chạm đáy”, thậm chí rẻ hơn so với mặt bằng giá của nhiều năm trước.

Dù giá giảm sâu, sức mua vẫn chưa có sự bứt phá. Nguyên nhân là thời tiết hiện tại khá mát mẻ, chưa kích thích nhu cầu sử dụng máy lạnh. Bên cạnh đó, một bộ phận người tiêu dùng đã nắm được thông tin về việc bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và có tâm lý chờ sang năm mới để mua với kỳ vọng giá còn tốt hơn.

Các nhà bán lẻ cho rằng từ nay đến cuối năm, thị trường máy lạnh khó có đột biến về doanh số. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm thuận lợi cho những người có nhu cầu thực sự, bởi có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá thấp hiếm có, trong khi các chương trình khuyến mãi và hỗ trợ lắp đặt vẫn được duy trì mạnh để kích cầu.