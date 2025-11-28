HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thợ điện lạnh TPHCM sửa máy lạnh, máy giặt miễn phí cho bà con vùng lũ

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO)- Trước thiệt hại nặng nề của người dân vùng lũ, thợ điện lạnh TPHCM lên đường ra miền Trung sửa chữa thiết bị điện lạnh cho các hộ dân

Những ngày vừa qua là những ngày mà bà con miền Trung ruột thịt gánh chịu những tổn thất nặng nề do bão lũ. Người dân TPHCM và cả nước hướng lòng mình về khúc ruột miền Trung. Mỗi tầng lớp, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân sẽ có những cách chia sẻ phù hợp của mình.

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Thợ đện lạnh TPHCM đã rủ nhau đến hỗ trợ bà con vùng lũ

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Gần 1.000 thiết bị điện lạnh đã được nhóm thợ TPHCM sửa chữa

Sau bão lũ, thiết bị điện trong gia đình người dân đều bị hư hại

Trước những mất mát này, Hội Điện lạnh TPHCM là nhóm các doanh nghiệp, thợ kỹ thuật điện lạnh tại đã tổ chức đoàn kỹ thuật đầu tiên với hơn 20 kỹ thuật viên cùng với 4 xe chở vật tư, linh kiện do các đơn vị cung cấp thiết bị hỗ trợ và nhiều thùng thuốc men, lương thực do chính người nhà, bạn bè các anh ủng hộ để đến Đắk Lắk.

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Những người thợ còn vận động người thân hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo cho bà con

Nhiều người thợ có tay nghề đã cùng lên đường ra miền Trung để sửa chữa miễn phí cho người dân những thiết bị gia dụng đã bị hư hỏng sau khi bị ngập nước.

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 4.

Các thiết bị điện của người dân bị hư hại sau bão lũ

Anh Nguyễn Kế Tư (một trong những người thợ điện lạnh TPHCM trong đoàn) cho hay: "Nhìn những ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào của bà con khi nhận lại chiếc tủ lạnh, cái máy giặt đã hoạt động trở lại chúng tôi thấy ấm lòng. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hỗ trợ bà con trong khả năng của mình, với mong muốn bà con sớm ổn định lại cuộc sống".

Từ thông tin kêu gọi của Hội Điện lạnh TPHCM, rất nhiều kỹ thuật từ nhiều nơi khác như Đồng Tháp, Kiên Giang… đã cùng hưởng ứng và hiện nay cũng đang lan tỏa tinh thần tới nhiều anh em kỹ thuật trên cả nước.

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 5.

Những người thợ điện lạnh rủ nhau lên đường

Trước khi lên đường, đoàn đã đi 2 xe cùng với 11 thùng thiết bị và 3 kỹ thuật đã đi tiền trạm và kết nối với địa phương. Nhờ chính quyền địa phương tuyên truyền nên bà con đã sớm biết thông tin để tập hợp thiết bị sẵn nên chỉ trong 2 ngày đầu tiên tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, các thợ kỹ thuật đã sửa chữa xong gần 1.000 chiếc tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước... cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thợ điện lạnh TP HCM rủ nhau sửa chữa 1.000 máy lạnh, máy giặt...cho bà con vùng lũ - Ảnh 6.

Vất vả nhưng ai cũng vui vì hỗ trợ được bà con vùng lũ


thiết bị điện sửa chữa vùng lũ điện lạnh
