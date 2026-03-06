Bố trí cán bộ "đúng người, đúng việc, đúng địa bàn"

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Vì vậy, cần chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn.

Tổng Bí thư chỉ rõ cần đổi mới việc tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng địa bàn"; rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, áp dụng cơ chế thử thách có thời hạn đối với một số vị trí trọng yếu; tăng luân chuyển ngang và luân chuyển có mục tiêu; bố trí cán bộ theo đặc điểm địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu nâng cấp việc đào tạo, bồi dưỡng, từ "học để đủ chứng chỉ" sang "huấn luyện theo bài toán thực tiễn", "thạo việc"; chuyển sang bồi dưỡng theo chức danh và theo vấn đề; huấn luyện theo tình huống; hỗ trợ tại chỗ giữa cán bộ giàu kinh nghiệm với cán bộ trẻ; học trên thực tiễn của địa phương. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân; xây dựng hệ thống đánh giá đa chiều, định lượng hóa phù hợp với từng chức danh.

Theo Tổng Bí thư, phải siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cấp cơ sở, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; thiết lập cơ chế phản ánh nội bộ, bảo vệ người phản ánh đúng; kiểm tra chéo định kỳ giữa cấp cơ sở và cấp trên. Cần tạo động lực cho cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quán triệt đầy đủ chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời phân biệt rõ giữa sáng tạo đúng quy định với làm ẩu, làm tắt hoặc lợi dụng sáng tạo để vi phạm, trục lợi.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp xác định nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương... Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Ban Tổ chức Trung ương, của ngành tổ chức hay nội vụ, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Muốn việc lớn thành công, phải bắt đầu từ chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ đúng đắn, nhất là ở cơ sở - nơi chính sách gặp cuộc sống.

Cùng ngày, Tổng Bí thư đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XIV; triển khai các đề án trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.