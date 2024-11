Bộ trưởng Bộ Công an dự tổng kết đề án xây dựng 1.200 nhà đại đoàn kết

Hoàn thành 1.200 căn nhà sau 8 tháng phát động

Tháng 3-2024, Bộ Công an đã có chủ trương thực hiện "Đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" với tổng kinh phí là 96 tỉ đồng.

Trong đó, 60 tỉ đồng do Bộ Công an vận động, tỉnh Đắk Lắk đối ứng 24 tỉ đồng, 12 tỉ đồng do Công an tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố bố trí đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Sau hơn 8 tháng thi công, đến nay 1.200 căn nhà đã được hoàn thiện, bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch để tiến hành bàn giao cho các hộ dân.