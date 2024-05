Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tỉnh Hải Dương năm 2023, quý I/2024.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo đó, năm 2023, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 184.123 tỉ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố; tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,16%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.950 USD/người, đứng thứ 16/63 cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 22.067 tỉ đồng, tăng 25% so với dự toán. Quý I/2024, GRDP của Hải Dương ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/11 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tình hình tội phạm về trật tự trên địa bàn tỉnh giảm sâu, năm 2023 đã giảm 6,5% so với năm 2022, quý I/2024 giảm 21,3% so với quý IV/2023; không để phát sinh các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội phức tạp lớn, gây dư luận bức xúc. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tăng cường và có chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thường xuyên quan tâm hỗ trợ xây dựng lực lượng công an, trong đó có đầu tư xây dựng cơ sở làm việc, cơ sở giam giữ, trang thiết bị. Trong giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng công an triển khai đầu tư xây dựng 116 dự án và đến nay, tỉnh đã dành ngân sách trên 2.000 tỉ đồng để cùng đầu tư xây dựng một số dự án.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Bộ trưởng Công an và đoàn công tác quan tâm, lựa chọn Hải Dương làm điểm để thực hiện một trong các nhiệm vụ của "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06); hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06.

Cùng với đó, Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công an hỗ trợ tỉnh giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; tiếp tục bố trí lực lượng, chỉ đạo Công an các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm. Quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Chỉ đạo các lực lượng chức năng của bộ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Hải Dương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, bến bãi, môi trường, khu công nghiệp, đầu tư nước ngoài...

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật tỉnh Hải Dương đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm tham nhũng tiêu cực, bảo vệ chính trị nội bộ.

Bộ trưởng lưu ý Hải Dương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chú trọng phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) gắn với chuyển đổi số, phấn đấu thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị đơn vị chức năng của Bộ Công an sớm làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 06 để hỗ trợ Hải Dương triển khai một số nhiệm vụ giúp tỉnh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương tham mưu địa phương xây dựng các mô hình an ninh trật tự phù hợp; nâng cao hiệu quả hiệu lực về quản lý nhà nước liên quan đến an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính; đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng trụ sở công an xã.

Liên quan đến các đề xuất của tỉnh về giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm hệ thống thủy lợi này là các tỉnh có hệ thống đi qua không có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ ra sông. Vừa qua, Chính phủ đã triển khai một dự án xử lý nước thải, song đây mới chỉ là giải pháp trước mắt, tới đây sẽ tiếp tục có những giải pháp để xử lý khác.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị tỉnh Hải Dương cần đánh giá lại việc quản lý khai thác khoáng sản, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ Hải Dương cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế và lựa chọn khâu đột phá để tạo chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện được mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đề ra, đặc biệt là mục tiêu năm 2035 đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Dương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Hải Dương cần coi trọng liên kết vùng để tạo động lực phát triển, đưa tỉnh sớm trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Hải Dương cần quan tâm chăm lo hơn nữa việc giải quyết việc làm và đào tạo nhân lực; có giải pháp huy động mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực y tế để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân; nâng cao giá trị trên một hecta đất nông nghiệp; tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội…