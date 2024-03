Nội dung làm việc về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là cầu nối liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Quảng Tây, Trung Quốc; hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên phối hợp thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Công an nhân dân gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa xã hội của tỉnh. Qua đó, công tác đảm bảo ANTT và xây dựng công an tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo tại cuộc làm việc

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã.

Bộ Công an cũng sẽ đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất cho công an xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an địa bàn; phát huy vai trò tham mưu của công an tỉnh, nâng cao cải cách hành chính trong lực lượng công an. Qua đó kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu mục tiêu cao nhất phải giữ vững thế chủ động, đảm bảo vững chắc ANTT, không để bị động bất ngờ. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phá hoại, gây rối ANTT...

Đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân, đặc biệt phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ. Tập trung giải quyết những điểm nóng về ANTT...

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững; phấn đấu xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội.

Trước đó, sáng 7-3, Bộ trưởng Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở 1 Công an tỉnh Quảng Ninh tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng công trình Trụ sở 1- Công an tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh có tổng mức đầu tư xây dựng 796 tỉ đồng, trong đó tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 756,2 tỉ đồng, Bộ Công an cấp 39,8 tỉ đồng. Đây là công trình cấp II với tổng diện tích sử dụng 27.781 m2, diện tích sàn xây dựng 41.284 m2. Dự án được Bộ Công an phê duyệt thuộc dự án nhóm B, với mục tiêu và quy mô đáp ứng yêu cầu làm việc cho hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Trụ sở 1 Công an tỉnh Quảng Ninh được khởi công xây dựng với quy mô gồm 1 nhà làm việc đa năng trung tâm với các công năng làm việc, hội trường lớn với 500 chỗ và các phòng họp nhỏ, Trung tâm thông tin chỉ huy, phòng truyền thống và thư viên, nhà để xe và các kho. Công trình được khởi công và dự kiến hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành công an và của tỉnh Quảng Ninh. Công trình sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo sở chỉ huy của Công an tỉnh Quảng Ninh, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, trưởng thành.