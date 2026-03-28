Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự hội nghị bàn về phát triển Thủ đô

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ năm để bàn các nội dung quan trọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các Thường trực Thành ủy Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Hội nghị thảo luận nhiều nội dung quan trọng như Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của thành phố; kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030 của thành phố; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 của thành phố.

Hội nghị cũng thảo luận việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố; đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết những nội dung trình hội nghị ngày hôm nay đều là những vấn đề lớn có tính chiến lược, không chỉ quyết định sự phát triển của Hà Nội trong 5 năm tới, mà còn định hình vị thế của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là cam kết chính trị của Đảng bộ thành phố trước Trung ương và nhân dân trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Để hiện thực hóa bộ ba trụ cột chiến lược thể chế - quy hoạch - mô hình phát triển mới của thủ đô với tầm nhìn 100 năm cùng những kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng hai con số, ông Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đòi hỏi phải xây dựng toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, nắm vững và thực hành "4 kiên định" xuyên suốt 4 trục từ thành phố xuống cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Quang Thái

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải hội tụ năng lực tư duy đột phá, năng lực cầm quyền, quản trị phát triển và kỷ luật thực thi vượt trội; đặt ra yêu cầu rất cao về tính kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, thiết lập và vận hành hữu hiệu hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, cơ chế lắng nghe và chắt lọc ý kiến, phản hồi, giám sát và phản biện của người dân, doanh nghiệp và xã hội để điều chỉnh kịp thời, thích ứng hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, hội nghị đã làm rõ thêm một nhận thức rất quan trọng là Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản thiết kế phát triển chiến lược, phải đi trước một bước, mở ra không gian phát triển mới, trở thành lợi thế cạnh tranh kiến tạo sự phát triển của thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bám sát nội dung thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ để chủ động tham mưu những nội dung liên quan, hoàn thiện quy hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quá trình xác lập và vận hành mô hình tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật, rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 02, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đã được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian gần đây.

Về kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thành phố tập trung giải quyết những bài toán lớn, những vấn đề chiến lược, bao trùm, đồng thời xây dựng cơ chế phản ứng chính sách nhanh, linh hoạt, thích ứng kịp thời với biến động trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị đã thống nhất thông qua đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới".

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là bước đi rất quan trọng, đúng hướng và kịp thời, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, cách làm đột phá, là sự chuẩn bị chủ động, có ý nghĩa then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong giai đoạn phát triển mới.