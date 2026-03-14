Thời sự Chính trị

Thường trực Chính phủ làm việc với Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Minh Chiến

(NLĐO)- Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất và kiến tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới.

Chiều 14-3, tại trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thường trực Chính phủ làm việc với Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà tầm nhìn 100 năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, trước đây, TP Hà Nội xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô (theo Luật Quy hoạch năm 2017) và Quy hoạch chung Thủ đô (theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024).

Điều này gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế xã hội và tổ chức không gian; chưa có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, điểm nghẽn như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, chưa thiết lập được mô hình, kế hoạch phát triển, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xu thế đô thị thông minh, liên kết mở vùng, quốc gia, quốc tế, việc tập trung xây dựng một Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn xa mang tính bền vững 100 năm nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất và kiến tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

Hồ sơ quy hoạch đến nay đã được hoàn thiện, tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thành ủy, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học.

Thường trực Chính phủ làm việc với Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà tầm nhìn 100 năm - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Thời hạn quy hoạch gồm: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035; giai đoạn trung hạn đến năm 2045; giai đoạn dài hạn đến năm 2065; tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Các ý kiến tại cuộc làm việc đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia; đồng thời nghiên cứu, tích hợp các nội dung liên quan của Quy hoạch tổng thể Thủ đô nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo và có tầm nhìn dài hạn.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống, thành quả qua các thời kỳ, triển khai quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả 3 nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, vừa trước mắt, vừa lâu dài với tầm nhìn xa trông rộng: Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; xây dựng dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi để trình Quốc hội; xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị là nền tảng chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi là nền tảng pháp lý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô là nền tảng không gian phát triển. Các dự thảo này được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, có hàm lượng trí tuệ cao, giàu tính thực tiễn, với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, được nhân dân ủng hộ, thúc đẩy nhiều dự án lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thủ tướng đánh giá quy hoạch tổng thể Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng và cả nước; thể hiện trí tuệ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam, con người, xã hội Việt Nam, sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa, tiếp thu tất cả các nghị quyết, kết luận có liên quan của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho rằng, triết lý của quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, phát triển đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, đa hướng, đa chiều, phát triển số, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn hiến; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng", có bảo tồn, kế thừa và phát triển. Các đột phá là tái thiết đô thị, hiện đại hóa nông thôn, thông minh hóa dịch vụ, công nghiệp phải tiên tiến.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý thêm một số nội dung như quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông…; rà soát ngành, lĩnh vực, tối ưu hóa không gian mặt đất, nhất là phía nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn…; phát triển kinh tế sân bay; khai thác trung tâm Hồ Tây.

Cùng với đó, phát triển hệ sinh thái Thủ đô trong liên kết với các địa phương trong vùng; phát triển Thủ đô an ninh, an toàn; phát huy hiệu quả 5 phương thức giao thông; thích ứng với biến đổi khí hậu, khôi phục các dòng sông xanh, giải quyết vấn đề môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập…; tôn tạo, giữ gìn, phát huy văn hóa, bản sắc Hà Nội, khu phố cổ, các di tích lịch sử văn hóa; quy hoạch không gian phát triển và đi đầu, tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; quản trị, quản lý đô thị thông minh.

Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Hà Nội với tinh thần cần vừa có tính đặc thù với Thủ đô, vừa có tính phổ biến nhưng bảo đảm tính kết nối với cả nước nếu cần thiết.

Thủ tướng nêu rõ, cần đa dạng hóa nguồn lực, tối ưu hóa nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, xây dựng các chính sách huy động nguồn lực như BT, BOT, chính sách cho mô hình TOD, phát hành trái phiếu, xây dựng các quỹ như quỹ nhà ở xã hội, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá... trong triển khai, hiện thực hóa quy hoạch.

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

(NLĐO) – Các vị trí được Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp…

