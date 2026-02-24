Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán năm 2026

Sáng 24-2, tức mùng 8 Tết, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Đây là hoạt động thường niên, thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường trong việc thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định, minh bạch và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng khai xuân

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch, với thanh khoản cao và nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng mạnh trên thế giới.

Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng hơn 40% so với năm trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29.000 tỉ đồng mỗi phiên, tăng hơn 39%. Quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 9,9 triệu tỉ đồng, tăng 39,2% so với năm trước, tương đương khoảng 86,7% GDP ước tính năm 2024. Trên cơ sở đó, ngành tài chính đặt mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu đưa quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt ít nhất 100% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, cùng với kết quả tăng trưởng về chỉ số và quy mô, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) đã tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao chất lượng vận hành thị trường.

Bên cạnh đó, việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ giúp thu hút đáng kể dòng vốn đầu tư nước ngoài, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Bộ trưởng nhận định trong năm 2026, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt. Các phân khúc thị trường khác như phái sinh, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào việc huy động vốn cho nền kinh tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, năm 2026 được xác định là năm khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả đạt được trong năm này sẽ tạo tiền đề và động lực cho giai đoạn phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo. Trong đó, nguồn lực vốn đóng vai trò then chốt, với thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng giữ vai trò ngày càng quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng ngành chứng khoán cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, linh hoạt. Trọng tâm là hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn cao hơn. Việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chú trọng nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, cải cách hành chính và hiện đại hóa nghiệp vụ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, tập trung đẩy mạnh hoạt động IPO gắn với niêm yết nhằm tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng. Việc thúc đẩy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia niêm yết, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo mô hình PPP, phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng được xem là những giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế và thúc đẩy thị trường vốn bền vững.

Song song với phát triển sản phẩm, cơ quan quản lý sẽ triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước và thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường cũng sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm thị trường phát triển công khai, minh bạch, an toàn và bền vững. Đồng thời, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại thường xuyên với cơ quan quản lý các nước và các tổ chức quốc tế được xác định là kênh quan trọng để tiếp nhận thông lệ tốt và chia sẻ kinh nghiệm quản lý.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi đánh dấu 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngành. Theo bà, thị trường sẽ chuyển từ giai đoạn "đạt điều kiện" sang "vận hành ổn định và bền vững" theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi.

"UBCKNN nhận thức rằng nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng" - bà Vũ Thị Chân Phương khẳng định.