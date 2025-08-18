Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tử vong

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Tây Ninh làm rõ sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 18-8, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh liên quan vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh – một sự cố y khoa nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tử vong- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh - nơi xảy ra sự cố liên quan đến vụ bé trai 13 tháng tử vong. Ảnh: Internet

Theo văn bản, đây được xác định là tai biến y khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Bệnh viện được yêu cầu thực hiện đúng quy định để làm rõ có hay không sai sót chuyên môn, làm cơ sở giải quyết tranh chấp (nếu có).

Cơ quan quản lý đề nghị lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với gia đình người bệnh; phối hợp với các bên liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho gia đình và nhân viên y tế.

Hội đồng chuyên môn cần được thành lập khẩn trương để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, chăm sóc từ khi bệnh nhi nhập viện đến khi xảy ra tai biến, đặc biệt là việc chẩn đoán và chỉ định điều trị khí dung adrenalin theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế và bệnh viện chỉ định một đầu mối phát ngôn thống nhất, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí; đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc, siết chặt các quy định về an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.

Sở Y tế Tây Ninh phải báo cáo chi tiết, đầy đủ về vụ việc và kết luận của Hội đồng chuyên môn gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 22-8.

Theo báo cáo ban đầu, bệnh nhi 13 tháng tuổi (ở xã Ninh Điền, Tây Ninh), sinh non, thể trạng yếu, chưa tiêm vắc-xin, nhập viện ngày 9-8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn tiêu hóa, được điều trị bằng kháng sinh và hạ sốt.

Ngày 12-8, bé chuyển nặng, suy hô hấp. Bác sĩ chỉ định khí dung adrenalin nhưng điều dưỡng đã nhầm thành tiêm.

Đến 13-8, bệnh nhi suy hô hấp nặng, ngưng tim khi chuyển tuyến và tử vong cùng ngày tại TP HCM. Đại diện bệnh viện đến thăm viếng gia đình bệnh nhi, giải thích rõ chi tiết quá trình điều trị và xin lỗi về sự sơ suất của hai nhân viên điều dưỡng.

Tin liên quan

Người vợ trong vụ ngộ độc nấm ở Tây Ninh đã tử vong

Người vợ trong vụ ngộ độc nấm ở Tây Ninh đã tử vong

(NLĐO)- Thời điểm được chuyển từ Tây Ninh xuống TP HCM điều trị, người vợ đã trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu, tiên lượng khó qua khỏi.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường còn nguyên dây rốn

(NLĐO) - Một người phụ nữ ở Thanh Hóa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường còn nguyên dây rốn

Làm rõ việc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa

(NLĐO)- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Sở Y tế làm rõ thông tin việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan.

Tây Ninh sơ sinh tử vong tử vong sau khi tiêm thuốc bé trai tử vong sự cố y khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo