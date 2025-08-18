Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tử vong

Ngày 18-8, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh liên quan vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh – một sự cố y khoa nghiêm trọng.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh - nơi xảy ra sự cố liên quan đến vụ bé trai 13 tháng tử vong. Ảnh: Internet

Theo văn bản, đây được xác định là tai biến y khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Bệnh viện được yêu cầu thực hiện đúng quy định để làm rõ có hay không sai sót chuyên môn, làm cơ sở giải quyết tranh chấp (nếu có).

Cơ quan quản lý đề nghị lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với gia đình người bệnh; phối hợp với các bên liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho gia đình và nhân viên y tế.

Hội đồng chuyên môn cần được thành lập khẩn trương để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, chăm sóc từ khi bệnh nhi nhập viện đến khi xảy ra tai biến, đặc biệt là việc chẩn đoán và chỉ định điều trị khí dung adrenalin theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế và bệnh viện chỉ định một đầu mối phát ngôn thống nhất, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí; đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc, siết chặt các quy định về an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.

Sở Y tế Tây Ninh phải báo cáo chi tiết, đầy đủ về vụ việc và kết luận của Hội đồng chuyên môn gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 22-8.

Theo báo cáo ban đầu, bệnh nhi 13 tháng tuổi (ở xã Ninh Điền, Tây Ninh), sinh non, thể trạng yếu, chưa tiêm vắc-xin, nhập viện ngày 9-8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn tiêu hóa, được điều trị bằng kháng sinh và hạ sốt.

Ngày 12-8, bé chuyển nặng, suy hô hấp. Bác sĩ chỉ định khí dung adrenalin nhưng điều dưỡng đã nhầm thành tiêm.

Đến 13-8, bệnh nhi suy hô hấp nặng, ngưng tim khi chuyển tuyến và tử vong cùng ngày tại TP HCM. Đại diện bệnh viện đến thăm viếng gia đình bệnh nhi, giải thích rõ chi tiết quá trình điều trị và xin lỗi về sự sơ suất của hai nhân viên điều dưỡng.