Sức khỏe

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi gây tê ở phòng khám tư

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu, thế nhưng bé trai 6 tháng tuổi chuyển từ phòng khám tư tới bệnh viện đã tử vong, nghi do sốc phản vệ

Ngày 17-8, tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về trường hợp một bệnh nhi là bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi được chuyển từ phòng khám tư tới cấp cứu.

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi gây tê ở phòng khám tư- Ảnh 1.

Phòng khám tư, nơi bé trai 6 tháng tuổi tới khám, tiến hành thủ thuật gặp sự cố và tử vong sau đó được chẩn đoán nghi sốc phản vệ độ 4

Theo báo cáo, khoảng 9 giờ 36 ngày 13-8, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi là bé trai T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi; ngụ phường Phong Thái, TP Huế; đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) trong tình trạng hôn mê, thở nấc qua Mask, tím tái toàn thân, chi lạnh, mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, huyết áp không đo được.

Bệnh nhân đã được cấp cứu, hồi sức tích cực bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và đồng thời bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc vận mạch Adrenlin.

Bệnh nhân được chẩn đoán, ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do sốc phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhân trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái nhợt, huyết áp thấp, tổn thương nhiều cơ quan đáp ứng kém với điều trị.

Bệnh nhân tiếp tục điều trị tích cực theo hướng thở hoàn toàn theo máy, dùng thuốc vận mạch duy trì liều cao. Tuy nhiên, đến 12 giờ 30 phút ngày 13-8, tình trạng bệnh nhân xấu đi, không còn khả năng sống, đã thông báo, giải thích cho gia đình bệnh nhân được biết. Sau khi giải thích gia đình đã xin cho bệnh nhân về.

Trước đó, vào sáng 13-8, chị N.T.V. đưa con trai T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi; ngụ phường Phong Thái, TP Huế) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (số 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày 13-8, cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm xong bệnh nhi xuất hiện tím tái, khó thở.

Xác định bệnh nhi có triệu chứng của phản vệ độ 4, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Bé trai sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đã tử vong.

Được biết, trước vụ việc này khoảng 3 tháng, tại Phòng khám chuyên khoa ngoại bác sĩ Dương Văn Thọ ở số 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy ra một sự cố y khoa khiến 1 người phụ nữ tử vong khi tới mổ, nẹp xương đòn cánh tay.


Tin liên quan

Người nhà hành hung nhân viên y tế khi đang cấp cứu bé trai 12 tuổi bị sốc phản vệ

Người nhà hành hung nhân viên y tế khi đang cấp cứu bé trai 12 tuổi bị sốc phản vệ

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế.

Người phụ nữ sốc phản vệ, suy đa tạng khi làm đẹp tại nhà

(NLĐO) - Sau khi làm đẹp tại nhà, người phụ nữ rơi vào tình trạng sốc phản vệ, suy đa tạng, bác sĩ phải di chuyển hệ thống ECMO từ Hà Nội đến bệnh viện địa phương cấp cứu người bệnh

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

(NLĐO)- Đến phòng khám tư khám, cắt thắng lưỡi, bé trai 6 tháng tuổi xuất hiện tím tái, khó thở và tử vong sau đó dù đã được đưa vào Bệnh viện Nhi cấp cứu

sốc phản vệ tỉnh Thanh Hóa Bé 6 tháng tuổi bé trai tử vong bệnh nhi tử vong phòng khám tư Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung
