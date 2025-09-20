Bộ trưởng Bộ Y tế thăm cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 20-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đặc khu Côn Đảo, TP HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 32 (thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) và Trạm Ra đa 590 (thuộc Vùng 2 Hải quân).

Đây là hai đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng đi có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Tại hai đơn vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ. Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, ngày đêm bám biển, bám đảo để canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Trong điều kiện xa đất liền, còn nhiều khó khăn về sinh hoạt và y tế, các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 32 và 590 vẫn luôn đoàn kết, giữ vững kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc gửi những phần quà cùng lời thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, ngành y tế luôn tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng đang công tác nơi biên giới, hải đảo, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 32 và 590. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, địa phương để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; đặc biệt chú trọng cung cấp thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tập huấn sơ cấp cứu, giúp cán bộ, chiến sĩ đảm bảo sức khỏe, yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo TP HCM đã trao tặng một số phần quà, nhu yếu phẩm cho Trạm Ra đa 32 và 590, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của ngành y tế cùng chính quyền thành phố đối với lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc.