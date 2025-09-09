Ngày 9-9, sau hành trình vượt hơn 110 hải lý (trên 200km) từ quân cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đoàn công tác TP HCM đã đến Côn Đảo, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Trước đó, vào sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125, đoàn công tác TP HCM đã khởi hành, bắt đầu chuyến hành trình.

Trước khi khởi hành, các đại biểu TP HCM đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài “Đoàn tàu không số”, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân.

150 đại biểu đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM; các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của thành phố... tham gia đoàn.

Chuyến công tác tại Đặc khu Côn Đảo lần này có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM.

Tham gia cùng đoàn còn có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn đại biểu TP HCM.

Đoàn công tác TP HCM vượt hơn 110 hải lý (trên 200km) đến đặc khu Côn Đảo, mở đầu hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam.

Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo, địa chỉ đỏ gắn liền với những năm tháng đấu tranh hào hùng nhưng đầy máu và nước mắt của các thế hệ tù nhân Côn Đảo; Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã kiên trung chiến đấu và ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đoàn cũng đến từng phần mộ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng Lê Văn Việt, anh hùng Lưu Chí Hiếu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu…

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 590 và các lực lượng đang đóng quân trên đảo.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang tại địa phương, ông Lê Hoàng Hải, Trưởng đoàn đại biểu TP HCM, nhấn mạnh: "Côn Đảo là mảnh đất thiêng liêng, nơi ghi dấu những giá trị lịch sử, trang sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, đồng thời là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước". Thay mặt đoàn công tác, ông gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo tình cảm trân trọng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời nhắc nhở rằng, được sống trong hòa bình, độc lập, chúng ta càng phải trân trọng và phát huy những giá trị mà cha ông đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ.

"Côn Đảo không chỉ là vùng đất lịch sử, văn hóa mà còn giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa chất lượng cao, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho du khách. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội sẽ giúp Côn Đảo trở thành điểm sáng phát triển bền vững của TP HCM và cả nước" – ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh.

Từ ngày 1-7-2025, Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu duy nhất của TP HCM, mở ra cơ hội mới để khai thác tiềm năng kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Đoàn công tác khẳng định chuyến thăm không chỉ mang theo quà tặng từ hậu phương mà còn gửi gắm tình cảm và niềm tin của lãnh đạo, nhân dân TP HCM; mong cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo tiếp tục giữ vững tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo và nhân dân, trao quà hỗ trợ và gửi lời tri ân từ TP HCM.

Dịp này, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã trao tặng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực như máy móc, trang thiết bị, phương tiện và vật dụng sinh hoạt cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo. Bên cạnh đó, đoàn tặng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 192 triệu đồng và trao quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó.

Đặc biệt, đoàn còn bàn giao công trình "Bể bơi phục vụ huấn luyện bộ đội tại Bộ Tư lệnh Vùng 2" với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Tổng kinh phí cho các hoạt động trong chuyến công tác lần này hơn 2 tỉ đồng.



