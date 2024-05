Ngày 9-5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển KT-XH của TP Hải Phòng

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hải Phòng đã thường xuyên phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Vũ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, cho biết Hải Phòng đang tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy.

Hải Phòng đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo Công an thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án về xây dựng lực lượng công an; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đề án 06; tăng cường chỉ đạo về nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, ưu tiên xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an TP Hải Phòng tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025…

Đại tướng Tô Lâm mong muốn Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm, xây dựng thành phố không có tội phạm về ma túy

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc; đầu mối giao thông quan trọng; có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, phên dậu của Tổ quốc và mong muốn Hải Phòng luôn giữ vững thế chủ động, bảo đảm an ninh, an toàn, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, không bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và giữ cho thành phố luôn bình an để phát triển. Đáng chú ý, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo hình thức xã hội đen, băng nhóm…

Quang cảnh buổi làm việc

Việc phát hiện, xử lý tội phạm đạt kết quả tốt, tỉ lệ phá án cao. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy có nhiều thành tích; có nhiều mô hình tốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân…

Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng ban hành nghị quyết về xây dựng lực lượng công an với sự quan tâm rất thiết thực, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để Công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời ghi nhận những kết quả của Hải Phòng trong thực hiện Đề án 06.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn, trong thời gian tới, Hải Phòng phát huy các kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch theo nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị bảo đảm trong sạch, vững mạnh; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết, xử lý các điểm nghẽn cản trở sự phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Hải Phòng nhanh chóng xóa hết hộ nghèo, đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhân dân các khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước như vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Hải Phòng tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng phòng ngừa, lấy phòng ngừa xã hội là chiến lược và thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm, xây dựng thành phố không có tội phạm về ma túy.

Về đề án 06, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả; học tập, tham khảo kinh nghiệm của các địa phương khác; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Công an, phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh…