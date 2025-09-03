HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại lễ A80

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm A80.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa có Thư khen gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại lễ A80- Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an

Thư khen nêu rõ thời gian vừa qua, cao điểm từ đầu tháng 8-2025 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp; phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tổ chức hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong Ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ Kỷ niệm.

Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Có được những thành tích, kết quả nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ to lớn, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới.

"Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thành tích, kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó" - thư khen nêu.

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trên toàn quốc đã xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với 4 ngày nghỉ lễ 2-9-2024, giảm 84 vụ (-29,17%), giảm 39 người chết (-25,16%), giảm 76 người bị thương (-37,25%).

Trong 4 ngày nghỉ Lễ 2-9, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô. Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 6.996 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.850 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 209 trường hợp; quá khổ giới hạn 82 trường hợp; chở quá số người quy định 280 trường hợp…


đại tướng Lương Tam Quang Bộ Công an diễu binh diễu hành đảm bảo an ninh
