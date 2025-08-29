HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Công an xuất quân bảo đảm tuyệt đối an ninh trong đại lễ kỷ niệm A80

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Tại Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự đại lễ A80, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh.

Ngày 29-8, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (đại lễ A80). Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm - chủ trì buổi lễ.

Bộ Công an quyết liệt bảo đảm an ninh tại Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm, khẳng định Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước".

Bộ Công an đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; ban hành các kế hoạch, phương án, quy trình bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm cấp Tiểu ban, cấp Bộ và xuyên suốt đến Công an các đơn vị, địa phương. 

Đến nay việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối, đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn "trong - ngoài", "trên - dưới" khép kín.

Bộ Công an quyết liệt bảo đảm an ninh tại Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 2.

Đội hình xe bọc thép chống bạo động của lực lượng Công an nhân dân tham gia buổi lễ xuất quân. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, Bộ Công an đã mở đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trong phạm vi toàn quốc, góp phần bảo đảm môi trường trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Qua triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tổ chức quản lý, hiệu quả với các đối tượng phản động, chống đối, các hệ loại đối tượng, tội phạm; điều tra khám phá trên 1.300 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý trên 2.700 đối tượng phạm tội; góp phần tổ chức thành công 12/15 hoạt động chính thức, 3 hoạt động phát sinh, 2 buổi tổng hợp luyện, 1 sơ duyệt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Bộ Công an quyết liệt bảo đảm an ninh tại Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 3.

Lực lượng Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ Công an tham gia buổi lễ xuất quân. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả bước đầu bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm; sự chủ động, nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động kỷ niệm thời gian qua cũng như trong tổ chức Lễ xuất quân.

Bộ Công an triển khai cấp độ cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh đại lễ A80

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra chính thức Lễ kỷ niệm, trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày mai 30-8, trong khi tình hình còn một số yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, hưởng ứng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành".

Để đạt mục tiêu, yêu cầu trên, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

