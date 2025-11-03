"Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay chỉ là các cuộc thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là các vụ nổ không nghiêm trọng. Các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên hệ thống mới nhằm đảm bảo vũ khí hạt nhân thay thế tốt hơn các hệ thống trước đó” - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 2-11.

Theo lời ông Wright, các cuộc thử nghiệm này là một phần của chương trình hiện đại hóa, bao gồm các hệ thống "tinh vi" mà Mỹ đang phát triển để thay thế các thành phần cũ kỹ trong kho vũ khí hạt nhân của mình.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: AP

Ông Wright là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Theo quan chức này, quá trình thử nghiệm liên quan đến tất cả bộ phận khác của vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động và có thể tạo ra vụ nổ hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Động thái này dường như là thông điệp gửi đến các cường quốc hạt nhân đối thủ là Trung Quốc và Nga.

Bộ trưởng Mỹ tiết lộ về kế hoạch thử vũ khí hạt nhân (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không trả lời trực tiếp khi được hỏi về khả năng thử hạt nhân dưới lòng đất, vốn phổ biến trong thời chiến tranh lạnh.

Ông Wright cho biết Mỹ đã thử hạt nhân vào những năm 1960, 1970 và 1980, sau đó thu thập thông tin chi tiết cũng như các phép đo về các vụ nổ."Với khoa học và sức mạnh tính toán của mình, chúng tôi có thể mô phỏng cực kỳ chính xác những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân" - ông Wright nói.

Tờ Washington Post đưa tin giữa tuần trước rằng việc Mỹ nối lại các vụ thử hạt nhân có thể mất nhiều năm và tốn kém hàng trăm triệu USD.