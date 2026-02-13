Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư tới bố mẹ công chức, người lao động ngành KH-CN

Nhân dịp bước sang năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi thư tới các bậc sinh thành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng viết: Ngày Tết là dịp đoàn viên, trở về bên bố mẹ là niềm vui, là hạnh phúc lớn lao. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi được thấy bố mẹ mạnh khoẻ, an yên và hạnh phúc.

Theo Bộ trưởng, năm vừa qua là một năm đặc biệt đối với ngành khoa học và công nghệ khi 2 Bộ Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ chính thức hợp nhất thành một Bộ thống nhất - Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Đây là một bước chuyển lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của sự phát triền đất nước"- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu trong thư.

Trong hành trình chuyển đổi quan trọng ấy, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ Khoa học và Công nghệ vô cùng trân trọng và biết ơn sự đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Đằng sau mỗi con người tận tụy ấy là sự hi sinh, chở che và nuôi dưỡng của các bậc sinh thành.

Nếu không có tình yêu thương, sự dạy dỗ và những năm tháng vất vả của bố mẹ, sẽ không có những người con đủ bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm để hôm nay gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quốc gia.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi thành quả của ngành, mỗi bước tiến của đất nước trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bưu chính viễn thông, chuyển đổi số, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên từ đều có phần đóng góp của các bậc sinh thành.

Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và trao cho đất nước những người con ưu tú. Kính mong bố mẹ tiếp tục tin tưởng, động viên và đồng hành để các con yên tâm cống hiến, phụng sự Tổ quốc.

Cuối thư, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kính chúc các bậc sinh thành mạnh khỏe - an khang - trường thọ - hạnh phúc, mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và cho đất nước.