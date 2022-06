Chiều 20-6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.



Đại tướng Tô Lâm bắt tay cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương

Báo cáo với đoàn, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương, cho biết trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,2% so với 2019 – thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 83,9%; tỉ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 96%; tội phạm về kinh tế, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện, xử lý cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên các thủ đoạn như: Giả danh cán bộ công an để đe dọa, buộc bị hại chuyển tiền; dụ dỗ tham gia cộng tác viên bán hàng trên mạng, mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến...

Công an tỉnh đã triệt phá thành công 1 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 8 vụ lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bình Dương có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Công an tỉnh Bình Dương cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bộ chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT, tấn công mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, tập trung kéo giảm tình hình tội phạm; tiếp tục thực hiện triển khai các đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD; Đề án 06; triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...