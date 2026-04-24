Thời sự Xã hội

Bộ trưởng Xây dựng trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt cấp vụ, cục

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm

Ngày 24-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ nêu trên có hiệu lực từ ngày 1-5-2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quan trọng của Bộ

Theo nội dung các quyết định, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Ông Lâm Văn Hoàng, Phó chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Ông Vương Trọng Minh, Phó chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Trần Văn Bổng, Trưởng phòng Tài chính - Tài sản (Vụ Kế hoạch - Tài chính) được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long.

Ông Dương Thế Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng ban Kiểm soát (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị) được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Kiểm soát viên tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Tưởng, Phó trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng Bộ Xây dựng).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm 146 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

