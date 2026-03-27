Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sáng 27-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Việt Hùng

Dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa;  ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa- cùng nhiều lãnh đạo khác.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trước đó, ông Nguyễn Việt Hùng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được đánh giá là cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý qua nhiều vị trí công tác.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh việc điều động thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, bản lĩnh của ông Nguyễn Việt Hùng. Bà đề nghị tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy đoàn kết, tạo điều kiện để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định sẽ nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế thừa thành quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Việt Hùng (SN 1978), quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO)- HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua kết quả bầu ông Lâm Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

(NLĐO)- Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc 2 sở Công Thương, Tư pháp

Khánh Hòa Bộ Xây dựng Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Viết Hùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo