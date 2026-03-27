Dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa- cùng nhiều lãnh đạo khác.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trước đó, ông Nguyễn Việt Hùng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được đánh giá là cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý qua nhiều vị trí công tác.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh việc điều động thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, bản lĩnh của ông Nguyễn Việt Hùng. Bà đề nghị tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy đoàn kết, tạo điều kiện để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định sẽ nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế thừa thành quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Việt Hùng (SN 1978), quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.