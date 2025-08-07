Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được khen thưởng đột xuất

Ngày 7-8, tại phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự được Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật - lập thành tích chào mừng đại hội.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trao tặng bằng khen cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, bắt giữ tàu cá QB 96679 TS vận chuyển trái phép khoảng 260.000 lít dầu D.O

Thời gian qua, với quyết tâm thi đua cao nhất hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Điển hình, liên tiếp trong 2 ngày 27 và 28-7, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2 tàu cá có hành vi vận chuyển trái phép khoảng 300.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam.

Cùng với đó, vào ngày 30-7, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có hành vi mua bán trái phép 215 gram chất ma túy đá.