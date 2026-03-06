Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

Ngày 6-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Nguyễn Thái Dương phổ biến nhiệm vụ bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trực tiếp phổ biến, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam… về công tác bầu cử và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra danh sách ứng cử viên

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên thời gian qua đã quán triệt sâu sắc, cụ thể các hướng dẫn, chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch sát với tình hình đơn vị và triển khai toàn diện công tác bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trang trí tại khu vực bỏ phiếu của đơn vị

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn chủ động chuẩn bị tốt cho "ngày hội non sông", như: xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng bảo vệ bầu cử; phối hợp chặt chẽ với địa phương niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, chuẩn bị thẻ cử tri, trang trí khu vực bầu cử; chuẩn bị phương án bầu cử tại đơn vị và các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Thái Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát lại công việc được phân công, kịp thời báo cáo và đề nghị điều chỉnh các vấn đề phát sinh…

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sẵn sàng cho "Ngày hội non sông" với quyết tâm chính trị cao nhất để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.