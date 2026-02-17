Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Trung

(NLĐO) – Ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều hoạt động mừng Xuân, tạo khí thế thi đua, sẵn sàng chiến đấu.

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ 2026, vừa tạo không khí vui tươi, ấm áp, vừa động viên cán bộ, chiến sĩ bước vào năm mới với quyết tâm cao.

Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Trang nghiêm nghi lễ chào cờ trong ngày đầu năm mới

Mở đầu là nghi lễ chào cờ đầu năm được tổ chức trang nghiêm. Dưới ánh nắng sớm mai, cán bộ, chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, đội ngũ ngay ngắn, đồng thanh hát vang Quốc ca. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, thể hiện rõ ý chí, trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngay sau nghi lễ chào cờ, không khí tại đơn vị trở nên sôi động với các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, ném vòng cổ chai.. thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Các trò chơi dân gian thu hút chiến sĩ tham gia

Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Không khí đoàn kết, phấn khởi của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ vang lên rộn ràng, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi, góp phần giải tỏa căng thẳng sau những giờ trực chiến.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết việc đón Tết xa gia đình đã trở thành đặc thù nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển.

Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn quan tâm tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết phù hợp, nhằm mang không khí ấm áp, gắn kết, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tinh thần “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” cũng được quán triệt nghiêm túc. Trên các tàu, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi trong những ngày đầu năm. 

Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002, cho biết đơn vị đã quán triệt đầy đủ các mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng, nhất là với những chiến sĩ lần đầu đón Tết xa gia đình.

Theo đó, các kíp trực được duy trì nghiêm túc theo quy định; song song với tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tin liên quan

Hoạt động ý nghĩa của cảnh sát biển tại "đảo ngọc" Phú Quốc

Hoạt động ý nghĩa của cảnh sát biển tại "đảo ngọc" Phú Quốc

(NLĐO) – Lời thăm hỏi ân cần cùng phần quà ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển đã giúp nhiều hộ dân khó khăn ở Phú Quốc có cái Tết ấm áp hơn.

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên biển

Theo đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành "điểm nóng" trên biển dịp Tết

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

(NLĐO) – Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được tổ chức tại tỉnh An Giang đã tiếp thêm tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ

trò chơi dân gian cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền chủ quyền biển đảo vươn khơi bám biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo