Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ 2026, vừa tạo không khí vui tươi, ấm áp, vừa động viên cán bộ, chiến sĩ bước vào năm mới với quyết tâm cao.

Trang nghiêm nghi lễ chào cờ trong ngày đầu năm mới

Mở đầu là nghi lễ chào cờ đầu năm được tổ chức trang nghiêm. Dưới ánh nắng sớm mai, cán bộ, chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, đội ngũ ngay ngắn, đồng thanh hát vang Quốc ca. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, thể hiện rõ ý chí, trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngay sau nghi lễ chào cờ, không khí tại đơn vị trở nên sôi động với các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, ném vòng cổ chai.. thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Các trò chơi dân gian thu hút chiến sĩ tham gia

Không khí đoàn kết, phấn khởi của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ vang lên rộn ràng, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi, góp phần giải tỏa căng thẳng sau những giờ trực chiến.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết việc đón Tết xa gia đình đã trở thành đặc thù nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển.

Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn quan tâm tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết phù hợp, nhằm mang không khí ấm áp, gắn kết, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tinh thần “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” cũng được quán triệt nghiêm túc. Trên các tàu, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi trong những ngày đầu năm.

Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002, cho biết đơn vị đã quán triệt đầy đủ các mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng, nhất là với những chiến sĩ lần đầu đón Tết xa gia đình.

Theo đó, các kíp trực được duy trì nghiêm túc theo quy định; song song với tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.