Bộ Tư pháp "đặt hàng" hệ thống chặn "bàn tay đen" can thiệp đấu giá tài sản

Trong buổi làm việc tại Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã "đặt hàng": Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản để tiến tới đấu giá trực tuyến 100%. Đây được xem là "vũ khí" nhằm loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp chủ quan của con người vào quá trình xử lý tài sản thi hành án.

"Quét sạch" can thiệp cá nhân bằng công nghệ

Theo Thứ trưởng Mai Lương Khôi, thực tế cho thấy khâu dễ xảy ra sai sót, vi phạm và nảy sinh tiêu cực nhất hiện nay chính là xác minh, kê biên và xử lý tài sản thi hành án.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, ông trực tiếp "đặt hàng" THADS TPHCM phải là đơn vị tiên phong xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản thi hành án sớm nhất.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Tư pháp tại THADS TPHCM

Cơ sở dữ liệu này sẽ bao gồm tất cả các nhóm tài sản từ giai đoạn tố tụng, tài sản do chấp hành viên xác minh, đến các tài sản đang áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc kê biên. Điểm cốt lõi của hệ thống này là khả năng kết nối thông suốt với dữ liệu đất đai và quy hoạch, giúp minh bạch hóa mọi thông tin phục vụ kê biên và định giá.

Mục tiêu cuối cùng của hệ thống dữ liệu này là chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức đấu giá tài sản trực tuyến 100%.

Thứ trưởng nhấn mạnh, khi quy trình đã được số hóa và công khai, sẽ không có bất kỳ cá nhân nào có thể can thiệp, từ chấp hành viên, tổ chức đấu giá cho đến đấu giá viên. Sự minh bạch này không chỉ giúp phòng ngừa tiêu cực mà còn bảo vệ cán bộ trước những sai sót trong quá trình tác nghiệp.

"Ngọn cờ đầu" trong chuyển đổi số

Việc chọn TPHCM để "đặt hàng" hệ thống này không phải ngẫu nhiên. Theo đó, THADS TPHCM là nơi đang gánh vác khối lượng công việc khổng lồ: dù chỉ chiếm 17% số việc nhưng lại nắm giữ tới 40,6% tổng số tiền phải thi hành án của cả nước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị này đã thi hành xong kỷ lục hơn 55.773 tỉ đồng.

Trước đó, THADS TPHCM đã chứng minh năng lực công nghệ qua việc vận hành phần mềm chuyên biệt cho đại án Vạn Thịnh Phát, giúp chi trả chính xác cho hơn 43.000 đương sự với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Đơn vị cũng đang xây dựng các kịch bản sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo để hỗ trợ chấp hành viên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh biểu dương những nỗ lực của đơn vị và khẳng định, TPHCM phải là "địa phương thí điểm" để xây dựng mô hình thi hành án thông minh, từ đó nhân rộng và lan tỏa ra toàn quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản là nền tảng quan trọng nhất để phục vụ hiệu quả hoạt động thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm.