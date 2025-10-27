Bộ Tư pháp: Ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Tư pháp: Ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án

Minh Phong

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về công tác thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

Ngày 27-10, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), đã trả lời báo chí về kết quả thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

Bộ Tư pháp: Ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp báo quý III/2025 của Bộ Tư pháp. Ảnh: Minh Chiến

Bà Trần Thị Phương Hoa cho biết theo các bản án, ông Đinh La Thăng phải liên đới cùng các đồng phạm thi hành 3 vụ án, tổng số tiền thi hành án là hơn 830 tỉ đồng. Đến nay, riêng ông Đinh La Thăng đã thi hành án hơn 4 tỉ đồng, số tiền còn lại phải thi hành án là hơn 825 tỉ đồng.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, khó khăn trong quá trình thi hành án vụ án ông Đinh La Thăng là ông Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản không đảm bảo để thi hành án.

Lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự cũng cho biết qua quá trình xác minh để triển khai thi hành án, ông Đinh La Thăng có tài sản duy nhất đứng tên chung vợ chồng là một bất động sản ở Hà Nội. Cơ quan thi hành án đã tiến hành quy trình để thi hành án được số tiền hơn 4 tỉ đồng nêu trên.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Trần Thị Phương Hoa cho biết cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục xác minh, nếu có các tài sản liên quan đến ông Đinh La Thăng, sẽ thi hành án theo quy định của pháp luật.

Về công tác thi hành án dân sự nói chung, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1-10-2024 đến 30-9-2025 cho thấy tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 ngàn tỉ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 ngàn tỉ đồng. Đã thi hành xong trên 150 ngàn tỉ đồng (tăng hơn 30.000 tỉ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024).

Các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án, quyết định. Trong đó, đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 1.520 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 1.081 bản án; đăng tải công khai 532 quyết định buộc tòa án hành chính của tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với 254 bản án.

Ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng cộng mức án 30 năm tù (mức án cao nhất đối với tù có thời hạn) trong các vụ: Sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); vụ án liên quan cao tốc Trung Lương - TP HCM; vụ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Cụ thể, trong vụ án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng bị phạt 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Luật Hình sự năm 1999).

Ông Đinh La Thăng bị phạt 18 năm tù trong vụ án PVN góp 800 tỉ đồng vào ngân hàng Oceanbank.

Trong vụ án cao tốc TP HCM - Trung Lương, TAND TP HCM phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Năm 2021, TAND TP Hà Nội tuyên án 11 năm tù với ông Đinh La Thăng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án Ethanol Phú Thọ.

Tin liên quan

Hơn 400 phạm nhân ở Đồng Nai được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Hơn 400 phạm nhân ở Đồng Nai được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- 440 phạm nhân ở trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) và trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đồng Nai) đã được trao quyết định đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9

Đặc xá năm 2025 lớn nhất từ trước tới nay

(NLĐO)- Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, tính cả 2 đợt đặc xá trong năm 2025 thì số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay.

Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – Hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án tại miền Tây Nam Bộ tỏ ra xúc động khi được Chủ tịch nước quyết định đặc xá dịp Quốc 2-9

Bộ Công an Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặc xá Đinh La Thăng họp báo Chính phủ thường kỳ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo