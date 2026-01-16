Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí TP Hà Nội, TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí TP Hà Nội, TPHCM

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cần thiết có mô hình báo chí phù hợp với vị trí quan trọng của TP Hà Nội và TPHCM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí Hà Nội và TPHCM.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM - Ảnh 1.

Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện

Công văn nêu rõ, phúc đáp Công văn số 12535/VPCP-KGVX ngày 19-12-2025 và Phiếu báo số 40/PB-VPCP ngày 6-1-2026 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc kiến nghị sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM tại Công văn số 76-CV/TU ngày 1-12-2025 của Thành ủy TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 18-12-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 592/BCBVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, có kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến "ngoài 06 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cân nhắc một số địa phương, ngành có nhiều cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu mạnh, được có cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ…".

TP Hà Nội và TPHCM là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có dân số đông; là nơi có nhiều cơ quan báo chí có truyền thống, có thương hiệu, uy tín, đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai thành phố nói riêng, đất nước nói chung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng cần thiết có mô hình báo chí phù hợp với vị trí quan trọng của hai thành phố được quy định trong Luật Thủ đô, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các quy định đặc thù khác.

"Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét việc xây dựng và phát triển cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của TP Hà Nội và TPHCM như đề xuất.

Nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa nội dung này vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính" - công văn do Thứ trưởng Thường trực Lâm Phương Thanh ký nêu rõ.

Tin liên quan

Khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo quốc tế về Đại hội XIV

Khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo quốc tế về Đại hội XIV

(NLĐO) - Chiều 14-1, tại Hà Nội đã khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV.

báo chí báo chí tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo