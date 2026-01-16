Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí TP Hà Nội, TPHCM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến về việc sắp xếp hệ thống báo chí Hà Nội và TPHCM.

Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện

Công văn nêu rõ, phúc đáp Công văn số 12535/VPCP-KGVX ngày 19-12-2025 và Phiếu báo số 40/PB-VPCP ngày 6-1-2026 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc kiến nghị sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM tại Công văn số 76-CV/TU ngày 1-12-2025 của Thành ủy TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 18-12-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 592/BCBVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, có kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến "ngoài 06 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cân nhắc một số địa phương, ngành có nhiều cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu mạnh, được có cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ…".

TP Hà Nội và TPHCM là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có dân số đông; là nơi có nhiều cơ quan báo chí có truyền thống, có thương hiệu, uy tín, đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai thành phố nói riêng, đất nước nói chung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng cần thiết có mô hình báo chí phù hợp với vị trí quan trọng của hai thành phố được quy định trong Luật Thủ đô, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các quy định đặc thù khác.

"Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét việc xây dựng và phát triển cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của TP Hà Nội và TPHCM như đề xuất.

Nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa nội dung này vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính" - công văn do Thứ trưởng Thường trực Lâm Phương Thanh ký nêu rõ.