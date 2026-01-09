Sắp xếp là bệ phóng để báo chí TPHCM bứt phá, vươn tầm

Chiều tối 9-1, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TPHCM, nhân dịp năm mới 2026.

Đến dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TPHCM đã nỗ lực không ngừng và đạt được những kết quả ấn tượng. TPHCM tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế đầu tàu kinh tế của đất nước.

Trong thành công chung đó, có sự đồng hành không mệt mỏi của đội ngũ báo chí - những người không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn phản biện đầy tâm huyết để chính quyền thành phố điều hành, bám sát với cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG/Báo SGGP

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến đội ngũ những người làm báo. Ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự dấn thân và cống hiến thầm lặng của đội ngũ người làm báo.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, nghề báo vốn dĩ đã nhọc nhằn, nghề báo tại một siêu đô thị sôi động như TPHCM lại càng áp lực và thách thức hơn gấp bội. Ông đánh giá đội ngũ báo chí đã luôn có mặt tại những "điểm nóng", những công trình trọng điểm, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống để lắng nghe và phản ánh hơi thở của người dân TPHCM.

"Chính sự cống hiến không mệt mỏi ấy đã giúp chính quyền thành phố nhìn rõ hơn những góc khuất, nghe rõ hơn những mong mỏi của người dân để kịp thời điều chỉnh chính sách" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, buổi họp mặt mang một ý nghĩa đặc biệt, khi TPHCM đang tiến hành giai đoạn quan trọng của Đề án sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí TPHCM theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. "Trước ngưỡng cửa của sự thay đổi, chắc hẳn trong mỗi chúng ta không tránh khỏi những tâm tư, lo lắng về mô hình mới, về công việc và sự gắn bó với mái nhà cũ" - Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các cơ quan báo chí và người làm báo hãy xem việc sắp xếp báo chí lần này là bước chuyển mình tất yếu để tinh gọn và mạnh mẽ hơn, đủ sức dẫn dắt dòng thông tin trong kỷ nguyên số.

Đồng thời, giúp quy tụ nguồn lực để nâng cao sức chiến đấu, đầu tư công nghệ hiện đại và chăm lo tốt hơn đời sống cho đội ngũ người làm báo.

Từ đó, đưa báo chí TPHCM nói riêng, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung vươn tầm hội nhập, đáp ứng đúng vị thế và kỳ vọng của một siêu đô thị năng động, sáng tạo như TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM động viên đội ngũ những người làm báo hãy tiếp tục giữ vững "tâm sáng, lòng trong, bút sắc". Dù tên gọi hay mô hình có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng vẫn mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là bệ phóng để báo chí TPHCM không chỉ ổn định mà còn bứt phá, vươn tầm và phụng sự nhân dân tốt hơn nữa trong năm mới 2026.

"Tôi mong rằng các cơ quan và người làm báo hãy coi đây là cơ hội để làm mới mình, để bứt phá và tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng bộ, chính quyền với người dân thành phố" -ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.