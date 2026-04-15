Văn hóa - Văn nghệ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về MV gây tranh cãi của ca sĩ Jun Phạm

Yến Anh

(NLĐO)- Theo Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MV có nội dung phản cảm, gây tranh cãi của ca sĩ Jun Phạm sẽ được địa phương xử lý theo Nghị định 144

Liên quan đến nội dung phản cảm trong hoạt động biểu diễn, trong đó có trường hợp MV của ca sĩ Jun Phạm, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ngày 15-4, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết thẩm quyền quản lý và xử lý vi phạm thuộc về các địa phương. 

Bộ VH-TT-DL thông tin về MC gây tranh cãi của ca sĩ Jun Phạm - Ảnh 1.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, phát biểu tại họp báo

Theo ông Trần Hướng Dương, việc xử lý MV được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144 và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.

"Quan điểm nhất quán của Bộ là tạo điều kiện cho sáng tạo nghệ thuật nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cơ chế quản lý trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu theo hướng hậu kiểm, do đó Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của thị trường âm nhạc" - ông Trần Hướng Dương nói.

Bộ VH-TT-DL thông tin về MC gây tranh cãi của ca sĩ Jun Phạm - Ảnh 2.

Hình ảnh trong MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm

Ca sĩ Jun Phạm ra mắt MV "Truth or Dare" tối 28-3, tuy nhiên ngay khi ra mắt, MV đã gây ra nhiều tranh luận. Một số khán giả cho rằng MV xuất hiện một số hình ảnh bị cho là nhạy cảm, lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo. Trong MV, nam ca sĩ có những cảnh thể hiện động tác gợi cảm bên bạn diễn nữ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.

Ngày 9-4, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết liên quan đến ý kiến phản ánh MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm gây tranh cãi về một số hình ảnh "gợi ẩn ý tình dục", Sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Jun Phạm cho biết chủ động gỡ bỏ MV "Truth or Dare" sau nhiều tranh cãi. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

Về tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Đối với hoạt động quảng cáo, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi quảng bá sai sự thật, với mức xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Việc sử dụng AI để mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Liên quan đến triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung của Bộ quy tắc. Dự kiến trong tháng 5, Cục sẽ tổ chức hội nghị phổ biến, đồng thời phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền như tin, bài, video clip, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

Tin liên quan

JUN PHẠM: Đôi chân còn muốn đi nhiều

JUN PHẠM: Đôi chân còn muốn đi nhiều

Nam diễn viên, ca sĩ, nhà văn Jun Phạm chia sẻ bản thân làm việc "rất nghệ sĩ", không có kế hoạch hay tính toán gì, cơ hội đến là đón nhận

