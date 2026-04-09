Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thẩm định MV của Jun Phạm sau phản ánh "nhạy cảm"

Ngày 9-4, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết liên quan đến ý kiến phản ánh MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm gây tranh cãi về một số hình ảnh "gợi ẩn ý tình dục", Sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết sẽ sớm có kết luận chính thức và thông tin đến báo chí.

MV "Truth or Dare" của Jun Phạm

MV "Truth or Dare" của Jun Phạm gây chú ý khi xuất hiện một số hình ảnh bị cho là nhạy cảm, mang tính "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời chưa dán nhãn phân loại độ tuổi. Ca khúc do Jun Phạm đồng sáng tác cùng APJ, sản xuất bởi APJ và MONOTAPE (SpaceSpeakers Label).

Trong MV phát hành tối 28-3, nam ca sĩ có những cảnh thể hiện động tác gợi cảm bên bạn diễn nữ. Một bộ phận khán giả cho rằng các chi tiết này mang hàm ý liên tưởng đến yếu tố tình dục.

Jun Phạm, tên thật Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989 tại TPHCM, được biết đến từ nhóm nhạc 365. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Ngoài âm nhạc, Jun Phạm còn tham gia diễn xuất trong các phim như "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Cô gái đến từ hôm qua", "100 ngày bên em", "Về quê ăn Tết", "Nữ chủ". Bên cạnh đó, anh cũng là tác giả sở hữu nhiều đầu sách như "Nếu như không thể nói nếu như", "Có ai giữ giùm những lãng quên"...